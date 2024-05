Naftno-plinski komite: Razlogov za regulacijo cen goriv ni več

V društvu menijo, da v Sloveniji kot delu trga EU ni več razlogov za nadaljevanje regulacije cen goriv. Kot so pojasnili, že dlje časa opozarjajo na nevzdržnost veljavne uredbene formule za izračun cen, "ki z omejevanjem najvišje dovoljene višine marže ne omogoča pokrivanja vseh stroškov poslovanja s pogonskimi gorivi in investicij ter je hkrati v nasprotju z določili uredbe o obnovljivih virih energije v prometu".

Od ministrstva za okolje, podnebje in energijo zato pričakujejo predstavitev strokovnih podlag, ki bodo dokazale izpolnjevanje pogojev iz zakona. Med pogoji za ukrep kontrole cen so sicer izpostavili doseganje ciljev gospodarske politike, monopolni položaj podjetij v ključnih dejavnostih, pričakovane hude motnje na trgu in ogrožanje redne preskrbe potrošnikov zaradi visokih cen.

V naftno-plinskem komiteju – gre za društvo, ki zastopa interese članov s področja slovenske naftne in energetske dejavnosti – so v današnjem sporočilu za javnost zapisali, da osnutek uredbe ni skladen z zahtevami zakona o kontroli cen, ki ob uvedbi ali podaljševanju ukrepa kontrole cen zahteva strokovne obrazložitve in ekonomske analize.

"Poleg tega opozarjamo, da so marže pri prodaji pogonskih goriv v Sloveniji neprimerno nižje od marž v sosednjih državah in tudi najnižje v EU. Nov predlog uredbe pa prinaša dodatne stroške cenovnih tveganj, ker naj bi se obračunsko obdobje, to je spremembe cen na prodajnih mestih, s 14 dni podaljšalo na 28 dni," so izpostavili.

Posebej kritični so tudi, ker je resorno ministrstvo od izdaje uredbe junija lani "že tako prenizke marže" znižalo še za dva centa, pri čemer je regulacijo cen goriv utemeljevalo z visoko inflacijo, hkrati pa je od 1. januarja lani do 1. maja letos dvignilo trošarine in davčne obremenitve cen goriv, in sicer pri bencinu za 18 centov in pri dizlu za 17,3 centa. "S tem je celotno breme brzdanja inflacije prevalilo na naftne trgovce," so ostri v naftno-plinskem komiteju.

Osnutek uredbe je v javni obravnavi od torka, društvo pa je napovedalo vložitev svojih komentarjev in predlogov.