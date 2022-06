Nagrada za gospodarske in podjetniške dosežke v roke petim podjetnikom

Gospodarska zbornica Slovenije je za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke podelila nagrade, ki so tokrat šle v roke petim posameznikom. Tokratni nagrajenci so Dušan Rauter, direktor mariborskega podjetja Bintegra, Nuša Pavlinjek Slavinec, direktorica Roto Slovenija iz Murske Sobote, Enzo Smrekar, direktor Atlantic Droga Kolinska iz Ljubljane, Radovan Bolko, dosedanji predsednik uprave Kolektor Group iz Idrije ter Igor Kastelic, direktor podjetja REM iz Trebnjega.

Dušan Rauter Dušan Rauter je soustanovitelj in direktor družbe Bintegra od leta 2010. Vizija podjetja je zagotoviti podjetjem odlično programsko opremo, njihov izziv pa reševati zapletene probleme s sodelovanjem strastnih in inovativnih ljudi. Družba Bintegra nudi rešitve poslovne integracije - IT-rešitve, ki pomagajo podjetjem povezati njihove poslovne procese (prodaja, skrb za stranke, zaračunavanje, aktiviranje produktov) in aplikacije (portali, sistemi za zaračunavanje, omrežne storitve, itd.) z namenom povečanja učinkovitosti, IT-fleksibilnosti in pospeševanja uvajanja novih izdelkov na trg. Družba je pretežno usmerjena na domači trg, kjer večino prihodkov ustvari s storitvami v telekomunikacijskem sektorju. Usmerjeni so v razvoj in inoviranje rešitev za svoje uporabnike, primarno z lastnimi razvojnimi sredstvi, saj v podjetju deluje raziskovalna skupina Bintegra s petimi raziskovalci. Cilj je postati eden izmed najbolj prepoznavnih dobaviteljev IT-rešitev v Sloveniji na področju razvoja poslovnih integracij sistemov in na področju digitalne preobrazbe z uporabo orodij DXP (Digital Experience Platforms).

icon-expand Dušan Rauter FOTO: GZS

Produkti in storitve pripomorejo k obvladovanju vplivov na okolje z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem ali upravljanja z energijo. Razvili so energetsko platformo, ki omogoča sistematičen pristop k nenehnemu izboljševanju energetske učinkovitosti, zmanjševanju emisij ter zniževanju stroškov energije pri uporabnikih. Inovativni produkt Bihub omogoča podjetjem uvajanje učinkovite digitalne podpore za komunikacijo s svojimi strankami, kar jim prinaša rezultate, kot so zmanjšanje odzivnih časov in časov reševanja težav, skupno povečanje količine podpore za stranke, zmanjšanje skupnih stroškov podpore in povečanje zadovoljstva kupcev. Enzo Smrekar Enzo Smrekar je član uprave družbe Atlantic Droga Kolinska od leta 2008 ter direktor družbe od leta 2016. Opravlja tudi funkcijo podpredsednika skupine Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat in internacionalizacijo. Družba ustvari na slovenskem trgu 38 odstotkov prihodkov, sledijo trgi EU, JV Evrope in drugi trgi. Dodana vrednost na zaposlenega znaša dobrih 96.000 evrov (2020) in dosega 5-odstotno povprečno letno rast v zadnjih treh letih. Družba pristopa sistematično k obvladovanju svojih vplivov na okolje, z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem ali upravljanja z energijo, ki se kažejo v zmanjšani porabi energentov in vode. Količine odpadkov, namenjenih na deponijo, so se zmanjšale za 26 odstotkov, sežig pa za 22 odstotkov.

icon-expand Enzo Smrekar FOTO: GZS

Razvoj podjetja temelji na vlaganju v osvežitev in nadgradnjo tradicionalnih blagovnih znamk, z ustvarjanjem novih blagovnih znamk, tudi v novih kategorijah in krepitvijo potrošniške izkušnje, tako doma kot na poti (on the go segment). Internacionalizacija je pomembna strateška prednostna naloga, z usmerjenim vlaganjem v manjše število izbranih trgov, prav tako podpora v trženju in prodaji segmenta potrošnje na poti. Podjetje ima registrirano lastno raziskovalno skupino Droga Kolinska s 13 raziskovalci. Velik poudarek je namenjen pomenu vodenja ljudi, uvajajo vodenje mednarodnih dislociranih timov, s poudarkom na komunikaciji in razumevanju kulturnih razlik. Enzo Smrekar je član predsedstva Mednarodne smučarske zveze FIS, predsednik Smučarske zveze Slovenije in podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, član upravnega odbora KK Cedevita Olimpija ter namestnik predsednika nadzornega sveta Športne loterije d.d. Igor Kastelic Igor Kastelic je od leta 2003 direktor danes 200-članskega kolektiva REM iz Trebnjega. Glavna dejavnost podjetja je proizvodnja zahtevnejših modularnih montažnih objektov na področju Evrope in širše. Pretežni del prihodkov (70 odstotkov) realizirajo s prodajo različnih tipov bivalnih kontejnerjev ter modularnih montažnih enot oziroma objektov na tujem trgu. Največja izvozna trga sta Nemčija in Avstrija, aktivno so usmerjeni tudi na trga Velike Britanije ter Skandinavije. Načrtujejo preusmeritev iz produktnega v storitveno usmerjen trženjski pristop, podprt z digitalizacijo vseh procesov. So narekovalci trendov v svoji tržni niši zaradi uspešnega razvoja energetske učinkovitosti objektov, požarne in potresne varnosti, zvočnega udobja in okoljskega odtisa.

icon-expand Igor Kastelic FOTO: GZS

Glavni namen investicij je zagotoviti dolgoročni razvoj podjetja in z vpeljavo najnovejših tehnologij v proizvodnjo modularnih enot slediti trendom industrije 4.0. Z neprestanimi vlaganji v raziskave in razvoj želijo zagotoviti dolgotrajno konkurenčno pozicijo v svetovnem merilu. Investicija izgradnje novih poslovno-proizvodnih prostorov je bila prepoznana kot investicija, ki je strateškega pomena za razvoj Slovenije. Podjetju REM pa je bila s strani Vlade RS, kot prvemu domačemu podjetju, dodeljena subvencija v višini 2,6 milijona evrov. Vrednost, ki je namenjena implementaciji visoko tehnološke proizvodne opreme oz. avtomatizaciji proizvodnega procesa, pa znaša 7,6 milijona evrov. Podjetje je razvojno in inovacijsko zelo aktivno. Proizvodi in storitve podjetja so rezultat lastnega razvoja kot tudi intenzivnega povezovanja z domačimi in tujimi partnerji ter raziskovalno sfero. V zadnjih letih se osredotočajo predvsem na razvoj novih rešitev na področju energetske učinkovitosti, zvočne izolativnosti, požarne varnosti in statične zasnove objektov. Razvili so orodje za analizo ogljičnega odtisa modularnih enot, ki je osnova za pridobivanje okoljskih certifikatov, ki bodo pri javnih objektih kmalu obvezni. Podjetje se zaveda tudi svoje družbene odgovornosti, saj podpira številne aktivnosti, ki omogočajo višjo kakovost življenja in razvoj lokalnih iniciativ - od športnih in kulturnih do izobraževalnih. Nuša Pavlinjek Slavinec Nuša Pavlinjek Slavinec je direktorica družb Roto Slovenija d.o.o. in Roto Eco d.o.o. iz Murske Sobote. Vodstvene izkušnje si v družinskem podjetju nabira od leta 2002. V svojem portfelju ima Roto Slovenija prek 2.000 izdelkov z blagovno znamko Roto. Z inovativnim lastnim razvojem, široko ponudbo, prilagajanjem potrebam kupcev, uporabo tudi recikliranih materialov dosegajo visoko konkurenčnost na trgu. Prek svojih podjetij v tujini, podružnic, predstavništev in distributerjev so prisotni v 65 državah po svetu. Usmeritev družbe je zelena, trajnostna in digitalna proizvodnja, močan spletni marketing in trženje ter komunikacija, prilagojena poslovni kulturi in običajem posameznega trga.

icon-expand Nuša Pavlinjek Slavinec FOTO: GZS

Dodana vrednost se je v zadnjih treh letih povečala za 21,2 odstotka letno, kar jih uvršča med najhitreje rastoče v panogi. Investicije so usmerjene v opremo in laboratorije za razvoj novih materialov; reciklate in biorazgradljive polimere ter kompozite nadomeščajo z originalnimi, kar je stroškovno učinkovito in pomembno za krožno gospodarstvo. Stremijo k trajnostnem načrtovanju izdelkov in zmanjševanju količine odpadkov. Podjetje je razvojno in inovacijsko zelo aktivno. V zadnjih letih so razvili več inovativnih proizvodov, med katerimi je več nagrajenih s priznanji za inovativnost, tudi z nacionalnim priznanjem GZS za inovacije. Redno spremljajo tveganja na področju okoljske politike in si zastavljajo kratkoročne in dolgoročne cilje, ki pripomorejo k vsakoletnemu napredovanju podjetja v smeri varovanja okolja. Z izbiro pravilne tehnologije in obvladovanjem proizvodnje zagotavljajo zmanjševanje količine odpadnega materiala in embalaže. Radovan Bolko Radovan Bolko je vso svojo poklicno pot posvetil Kolektorju. Začel je kot štipendist, ko je bil Kolektor relativno majhno, manj znano podjetje. Bil je tehnolog, pa konstruktor in razmeroma mlad postal član poslovodstva. Po najrazličnejših vodstvenih in vodilnih funkcijah je postal glavni izvršni direktor in na koncu še predsednik uprave. Za njegovim krmilom je bil zadnjih osem let. Pod Bolkovim vodstvom je Kolektorju uspelo več kot podvojiti prodajo, iz 450 milijonov evrov leta 2014 na predvideno milijardo evrov prometa v letošnjem letu. Ključna pri uresničevanju tega cilja je bila Kolektorjeva filozofija rasti, ki je vpisana v njegov DNK.

icon-expand Radovan Bolko FOTO: GZS

Kolektor je danes mala multinacionalka s sedežem v Sloveniji in široko razvejano mrežo podjetij in podružnic v Evropi, Ameriki in Aziji, ki pod eno streho združuje tri močne neodvisne skupine: Kolektor Mobility, Kolektor Technologies in Kolektor Construction. Njegova družina šteje več kot 5.000 zaposlenih. Kolektor se uvršča med najbolj razvojno in inovacijsko usmerjena podjetja v Sloveniji. Njegove razvojne skupine so vključene v mnoge slovenske in tuje razvojno-raziskovalne grozde, sheme in projekte. Kontinuirano rast zagotavljajo z intenzivnim vlaganjem v raziskave, razvoj in inovacije, katerim letno namenijo več kot 4 odstotke ustvarjenih prihodkov. Aktivno sodelujejo tudi z univerzami in inštituti in tudi s tem podpirajo razvoj kadrov, ki so največja vrednost koncerna. Tri glavne Kolektorjeve prioritete so zelen prehod v brezogljično družbo, nadaljevanje digitalne transformacije in vizija "One Kolektor", s katerimi bodo uspevali v svetu mobilnosti, gradbeništva, energetike in infrastrukture.