Nagrada za trdo delo: zaposleni dobili Teslin model 3s

Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla je manj kot leto dni po zasaditvi prve lopate dostavil prvo manjšo pošiljko vozil iz šanghajske tovarne. Teslin model 3 je prevzelo 15 zaposlenih, ki so naročila oddali ob slavnostnem odprtju prve Tesline tovarne izven ZDA. Kot so sporočili iz tovarne, je to nagrada za trdo delo v minulem letu.

Podjetje je objavilo tudi posnetke s svečanega dogodka in ob objavi zapisalo, da gre za "zelo veseli dogodek". Prav tako so dodali: "Dostava prvih na kitajskem proizvedenih modelov 3s je nagrada našim ljubim delavcem za njihovo delavnost v minulem letu." Slovesnost je popestril eden od zaposlenih, ki je dobil tako težko pričakovano darilo, saj je med dogodkom zaročil svoje dekle. Hkrati ji je podaril novo vozilo. Trenutna cena kitajskega model 3s je 51.000 dolarjev oziroma 45.000 evrov, kar je dva odstotka manj kot cena uvoženega modela 3s. Vsak od kupcev lahko izkoristi tudi vladno subvencijo v višini skoraj 3600 dolarjev oziroma 3200 evrov. V naslednjih dneh bodo vozila dobili še preostali zaposleni, ki so jih naročili, nato pa bodo vozila namenili kupcem, ki so jih naročili. Prva naročila za model 3s so začeli sprejemati 25. oktobra. Tesla je tovarno v Šanghaju začela graditi januarja, v času zaostrenih trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, in sicer zato, da bi lahko neposredno vstopila na največji svetovni trg zelenih vozil. Prvo večjo pošiljko modela 3 namerava na trg poslati prihodnji mesec. V tovarni so doslej po poročanju tujih agencij proizvedli 1000 vozil tedensko, prihodnje leto nameravajo proizvodnjo podvojiti. Izvršni direktor Tesle Elon Muskje izjavil, da bi lahko v prihodnosti v tovarni proizvedli tudi do 3000 vozil tedensko.