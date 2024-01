Nagrada za življenjsko delo direktorju Marmorja Hotavlje

V Združenju Manager so pripravili tradicionalno januarsko srečanje, na katerem podelijo priznanja svojim članom za minulo leto. Za življenjsko delo na področju menedžmenta so tokrat nagradili dolgoletnega direktorja podjetja Marmor Hotavlje Branka Franca Selaka, mladi menedžer pa je postal direktor Corwin Slovenija Michal Maco.

Januarskega srečanja članov Združenja Manager, ki je potekalo v ljubljanskem Grand hotelu Union, so se tudi tokrat udeležili najvišji politični predstavniki, diplomati, gospodarstveniki in drugi. Osrednja gostja dogodka je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ta je v pogovoru s predsednikom združenja Iztokom Seljakom dejala, da se zaveda, kako pomembno je gospodarstvo za državo. "Država se napaja z vami, vlada mora biti pri svojem delu bolj transparentna in odgovorna," je opozorila. Po njenih besedah so v državi nujno potrebne strateške reforme, vladajočo politiko pa je pozvala, naj se poenoti pri strateških projektih, ki so pomembni za Slovenijo. Eden takšnih bo tudi morebitna izgradnja drugega bloka jedrske elektrarne, verjame. Sogovornika sta se dotaknila tudi vprašanja o tem, kako doseči razvojni preboj države. "Skrajni čas je za to, da se prenehamo kontraproduktivno ukvarjati sami s seboj na način, ki povzroča, da nas drugi prehitevajo, mi pa ostajamo zadaj," je poudaril Seljak in dodal, da je čas za podvig, ki ga bomo dosegli s samozavestjo, ambicioznostjo, odgovornostjo in sodelovanjem.

V Združenju Manager so danes podelili tudi priznanja za minulo delo. Priznanje za življenjsko delo na področju menedžmenta 2023 je prejel dolgoletni direktor podjetja Marmor Hotavlje Branko Franc Selak, ki je po navedbah združenja "s trdim delom in predanostjo dosegel, da podjetje danes velja za svetovnega voditelja v nišnem luksuznem segmentu opreme jaht". V Marmorju Hotavlje se je zaposlil leta 1969, direktorsko funkcijo je prevzel leta 1980, leta 2008 se je delno upokojil, pet let pozneje pa zaradi gospodarske krize ponovno prevzel vodenje družbe. "Med vodenjem podjetja se je osredotočil na sodobno opremljenost podjetja, usposabljanje kadra, računalniško podprto informatiko, razvoj novih materialov in tehnologij, izvoz na zahtevne trge in predvsem na ohranitev podjetja v slovenski lasti," so v utemeljitvi nagrade zapisali v združenju. Selak je po njihovi oceni znamko Marmor Hotavlje spremenil v sinonim inovativnosti in podjetnosti, njegovi uspehi pa so tako podjetje kot Slovenijo proslavili po celotnem svetu. "S svojim prebojnim delom, velikim srcem in občutkom za sočloveka se je v družbi uveljavil ne le kot izjemen podjetnik, temveč tudi kot izjemen posameznik," so še navedli. "Če v poslu delaš nekaj z ljubeznijo, potem si zelo težko premagljiv," je na nocojšnji prireditvi ob prejemu priznanja dejal Selak in dodal, da je pri svojem delu sledil vrednotam, kot so delavnost, poštenost, nezamerljivost in vztrajnost. Kot pomembno je izpostavil tudi medsebojno spoštovanje med zaposlenimi. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da sta vodenje podjetja uspešno prevzela njegova sinova, ki dajeta skupaj z mlajšimi sodelavci garancijo za uspešno pot podjetja v prihodnje.

