Naj delodajalec že četrtič zapored podjetje JTI

Milena Rajić, direktorica za človeške vire in kulturo v podjetju Japan Tobacco International (JTI) je povedala, da so v teh negotovih časih pandemije dali poudarek na ustvarjanju varnega okolja in zagotavljanju najboljših možnih delovnih pogojev za zaposlene. "Pomembno je bilo, da ljudje vedo, da niso sami, ampak da so del velike ekipe. Počaščeni smo, da smo prejeli to priznanje. Še naprej bomo sledili željam in potrebam naših zaposlenih, da bi jim zagotovili priložnosti za karierni uspeh."

"Kljub zahtevnemu letu, ki je za nami, je podjetje JTI še naprej postavljalo svoje ljudi in njihova delovna mesta na prvo mesto. Ponosni smo, da lahko z vami delimo letošnji dosežek in čestitamo organizacijam, ki so prejele certifikat v svojih državah prek programa inštituta Top Employers,"pa je povedal David Plink, izvršni direktor inštituta Top Employers.

Za pridobitev nagrade morajo podjetja izpolnjevati zelo stroge zahteve na področjih, ki jih inštitut Top Employers ocenjuje z anketami o najboljših praksah na področju človeških virov. Raziskava zajema več kot 20 tematik, med drugim: strategijo na področju človeških virov, delovno okolje, pridobivanje talentov, učenje, dobro počutje ter vključevanje in raznolikost.