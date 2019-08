Nepredstavljivo bogastvo najpremožnejših družin na svetu

25 najbogatejših družin na planetu je "težkih" kar 1,25 bilijona evrov, Waltoni, ki so na samem vrhu superbogataške lestvice, pa v zgolj enem dnevu zaslužijo 90 milijonov evrov. V eni minuti se njihovo bogastvo poveča za 62 tisoč evrov, so izračunali pri Bloomergu.

In če se je Waltonom, kot omenjeno, bogastvo v enem letu povečalo za težko predstavljivih 35 milijard evrov, družina Mars na drugem mestu superbogataške lestvice s 33 milijardami, za kolikor so svoje finance "oplemenitili" od junija lani, ne zaostajajo veliko. Trenutno ima družina, ki je ime dala znanim čokoladam in je prvo tovarno odprla leta 1963 na Nizozemskem, pod palcem 113 milijard evrov.

Njihovi novi zaposleni v ZDA medtem delajo za slabih deset evrov na uro, poudarjajo pri Bloombergu. To je le odsev vse večjih razlik v prihodkih med najbogatejšo peščico in vsemi ostalimi. 0,1 odstotka najbogatejših Američanov ima namreč pod palcem več kot kadar koli po letu 1929.

Klan Waltonov stoji za verigo ameriških veleblagovnic Walmart, ki jo je leta 1945 osnoval Sam Walton. Takrat je kupil svojo prvo prodajalno, dobrih 70 let pozneje pa je pod imenom Walmart združenih kar 11 tisoč blagovnic po vsem svetu, družinsko premoženje pa je vredno kar 170 milijard evrov. Za primerjavo: to je štirikrat toliko, kot celotna Slovenija ustvari v enem letu (podatek o BDP je iz leta 2017). V enem letu se je bogastvo Waltonov povečalo za 35 milijard evrov.

Z 90 milijardami evrov lestvico nadaljuje savdska kraljeva družina Al Saud. Pri Bloombergu ob tem opozarjajo, da so do te številke prišli zgolj na podlagi izplačil iz kraljeve blagajne v zadnjih 50 letih, medtem ko je v resnici 15 tisoč članov razširjene družine Al Saud v resnici veliko bogatejših. Nenazadnje imajo glavno besedo v sicer državnem naftnem velikanu Saudi Aramco, trenutno najbolj dobičkonosni družbi na svetu. Po trditvah Savdske Arabije naj bi bila njena vrednost kar 1,8 bilijona evrov, čeprav jo neodvisni analitiki postavljajo precej nižje – na dober bilijon evrov.

51,5 milijarde evrov sta "težka" brata Alain in Gerard Wertheimer. Priimek najbrž večini ne pove veliko, zato pa več pove ime Coco Chanel. S finančno podporo modni ustvarjalki je njun ded zagotovil finančno brezskrbno prihodnost svojim potomcem. Modna hiša, ki jo brata danes obvladujeta, je imela v letu 2018 za skoraj 10 milijard evrov prihodkov.

Na šestem mestu je družina Hermes, sinonim za torbice in druge luksuzne modne izdelke, katere bogastvo ocenjujejo na 47,5 milijarde evrov. Na sedmem so skupaj trije med seboj povezani belgijski pivovarski klani, Van Damme, De Spoelberch in De Mevius, ki se z omenjenim poslom ukvarjajo že od daljnjega 14. stoletja. Vredni so 47,4 milijarde evrov.

Pred več kot 130 leti ustanovljeno nemško farmacevtsko podjetje Boehringer Ingelheim, ki je še vedno v družinskih rokah, prinaša bogastvo družini Boehringer/Von Baumbach, ki je s 46,5 milijarde evrov na osmem mestu.

Na devetem mestu lestvico s 45 milijardami nadaljuje indijska podjetniška družina Ambani. Mukeš Ambani, ki ima glavno besedo pri poslu, je na novo definiral življenje na veliki nogi. Omislil si je namreč kar 27-nadstropno vilo, ki velja za najdražje zasebno bivališče.

Cargill in MacMillan pa sta priimka, ki povezujeta družino na desetem mestu. Njeni člani obvladujejo multinacionalko Cargill, ki ostaja družinsko podjetje in ne kotira na borzi. Če bi, bi bila 15. najbolj vredna družba na lestvici Fortune 500. Cargilli in MacMillani so vredni 38,4 milijarde evrov.

Številke so presunljive. 25 najbogatejših družin ima po podatkih Bloomberga tako pod palcem 1,25 bilijona evrov, kar pomeni, da se je njihovo bogastvo v 12 mesecih povečalo za 24 odstotkov. Pri tem pri Bloombergu na lestvico niso vključili Rothschildov in Rockefellerjev, ker so njihovi viri bogastva preveč razpršeni, da bi lahko izračunali, koliko imajo. Prav tako je, kot že omenjeno, pripisana vrednost družine Al Saud najverjetneje veliko manjša od realne.

Razlike med najbogatejšimi in vsemi ostalimi postajajo tako velike, da se v zadnjem času vse več predstavnikov iz prve skupine strinja s plačevanjem višjega davka na dobiček. Po drugi strani pa jim pomagajo bogateti prav davčni rezi skupaj z nizkimi obrestnimi merami. Poleg tega se je za donosno izkazalo tudi vlaganje v inovacije.