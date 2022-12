Najbogatejši podjetnik na območju bivše Jugoslavije vreden skoraj tri milijarde

"S tem seznamom nismo želeli pokazati, koliko denarja imajo ti poslovneži, ampak koliko so vredne njihove družbe in koliko denarja bi lahko dobili, če bi jih denimo prodali," so ob objavi seznama najbogatejših poslovnežev v regiji opozorili v srbskem tedniku Nedeljnik.

Prvi na seznamu, Dubravko Grgić, je vodja in največji delničar v skupini Agram grupa, ima pa tudi odvetniško firmo Grgić in partnerji. Rodil se je v Mostarju ter se šolal v Ljubuškem in Zagrebu, kjer je končal pravno fakulteto.

Revija Nedeljnik je na drugo mesto uvrstila dva srbska poslovneža, Miodraga Kostića iz MK grupe, ki deluje na področju kmetijstva, bančništva in turizma, in Miroslava Miškovića iz Delta Holdinga. Med njima je le za 196.000 evrov razlike. Premoženje prvega so ocenili na 2.779.323.438 evrov, premoženje drugega pa na 2.779.127.103 evrov. Oba sta s svojimi naložbami prisotna tudi v Sloveniji, Kostić na primer prek lastništva Gorenjske banke in hotela Kempinski Palace Portorož.