Samo in Iza Login še naprej na vrhu lestvice, med 100 najbogatejšimi tudi Luka Dončić

Stoterica najbogatejših Slovencev pod palcem še nikoli ni imela toliko kot letos, skupaj so "težki" kar 7,1 milijarde evrov. Če so lani uspeli premoženje povečati za 147 milijonov, so ga letos za kar 1,3 milijarde. Na vrhu še naprej kraljujeta Iza in Samo Login, sledi jima Sandi Češko, na tretje mesto pa je s 150 milijoni več kot lani skočila družina Šešok.

7,1 milijarde evrov. Toliko ima "pod palcem" stoterica najbogatejših Slovencev, ki je, kot so zapisali uredniki revije Manager, ki lestvico sestavlja, "z naskokom najbogatejša doslej". V zadnjem letu jim je uspelo premoženje povečati za 1,3 milijarde evrov. Za primerjavo: lani so uspeli "Največje povečanje po letu 2008 je posledica visokih vrednotenj na delniških trgih, ki so podlaga za oceno premoženja, in tudi dobrega poslovanja, razdolževanja, povečevanja denarnih blazin, v nekaterih primerih pa tudi uspešnih prevzemov" pojasnjujejo.

Lani je bilo za vstop na lestvico dovolj 20,9 milijona evrov, letos je premoženje stotega vredno 27,7 milijona. 20 milijonov ali več pa so pripisali kar 150. Lestvico pa, podobno kot že prejšnja leta, odpirata zakonca Login, pripisali so jima kar 689 milijonov. Čeprav sta se Iza Sia in Samo Login zasebno razšla, z ekipo Login5 Fundacije še naprej skupaj delata, zato ju na lestvici obravnavajo skupaj. "Vrednost premoženja je tako še vedno seštevek njunega deleža kupnine za podjetje Outfit7 in dividend, ki sta si jih v letih lastništva izplačala iz družbe," pojasnjujejo pri Managerju.

Tudi na drugem mestu ni spremembe. Tam vztrajata ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko in njegova partnerica Livija Dolanc, njuno premoženje so ocenili na 355 milijonov evrov. Na tretjem mestu pa družina Šešok, lastniki Iskre. Pripisali so jim 275 milijonov, kar pomeni, da jim je v enem letu uspelo premoženje oplemeniti za 150 milijonov evrov. "Poleg boljšega poslovanja in višjih vrednotenj primerljivih evropskih borznih družb so h konkretnemu povečanju ocene pripomogle napovedi. Prihodnje leto načrtujejo 385 milijonov evrov prihodkov, kar bi pomenilo trikratnik lanske prodaje, in 29,3 milijona čistega dobička, lani ga je bilo za 8,9 milijona evrov. Pomembno k povišanju ocene pripomore tudi nepremičninski portfelj," so pri Managerju navedli razloge za ta skok. Četrti na lestvici je nekdanji tesen sodelavec Loginovih Marko Pistotnik, ki ostaja pri 210 milijonih. Zaslužil jih je s prodajo podjetja Outfit7, katerega soustanovitelj je bil. Za en milijon zaostaja družina Lah, ki se veseli 27-odstotne rasti premoženja. Novinca med prvo deseterico, Vesna in Dari Južna, sta se s 73-odstotno rastjo premoženja zavihtela na šesto mesto. "Njun holding Perspektiva se v zadnjih letih pospešeno razdolžuje, razlog za povečanje ocene pa je tudi uspešno poslovanje novomeškega gradbenega podjetja CGP in rast tržne vrednosti Petrola, ki je v njuni približno desetodstotni lasti," pojasnjujejo uredniki lestvice.

