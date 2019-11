Najbogatejši Slovenci: Iza in Samo Login daleč pred ostalimi

Zakonca Login sta januarja 2017 podjetje za milijardo dolarjev prodala kitajskemu holdingu United Luck Group in se preusmerila na povsem drugo poslovno pot. V zadnjem času namreč investirata v rešitve za brezmesno prehranjevanje, ki bi bile na eni strani prijazne do okolja, na drugi pa zdrave in okusne, so sporočili iz uredništva Managerja, kjer nastaja lestvica 100 najbogatejših Slovencev.

Na vrhu lestvice najpremožnejših Slovencev ni sprememb, že šesto leto zapored tam kraljujeta glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7 Iza in Samo Login . S 689 milijoni evrov sta za skoraj 400 milijonov prehitela Sandija Češka in njegovo partnerico Livijo Dolanc na drugem mestu.

Iza in Samo Login imata več premoženja kot drugi, tretji in četrti na lestvici skupaj.

Damian Merlak , ki je obogatel s kriptovalutami in denar med drugim vložil v hotele ob Bohinjskem jezeru, je z le dvema milijonoma manj na osmem mestu. Na devetem je novinec v deseterici Franc Frelih , dolenjski poslovnež, ki je začel z izdelovanjem folij in plastičnih vrečk, danes pa med drugim obvladuje Tovarno olja Gea in mirnsko Dano.

Joc Pečečnik , ki je od lani izgubil kar petino premoženja, je s 155 milijoni na petem mestu, na šestem pa je s 135 milijoni Igor Akrapovič . Tatjana in Albin Doberšek iz podjetja Engineering Dobersek sta zasedla sedmo mesto na lestvici najbogatejših Slovencev. Za njima sicer ni poslovno najbolj spodbudno leto; medtem ko so lani njuno premoženje ocenjevali na 183 milijonov evrov, jima letos pripisujejo "le" še 126 milijonov.

Deseterico zaključujeta Dari in Vesna Južna s 111 milijoni evrov, ki prek družbe Perspektiva FT obvladujeta več podjetij, med drugim sevniško tekstilno podjetje Lisca in novomeškega gradbenika CGP. Zanimivo, prav zaradi oškodovanja slednjega za 4,5 milijona evrov ter pranja denarja je bil Dari Južna pred leti obsojen. V zapor mu ni bilo treba, s sodiščem se je pogodil za 1.260 ur družbeno koristnega dela in plačal 1,31 milijona evrov kazni. V dobrodelne namene je moral različnim bolnišnicam odšteti še 187 tisočakov.

Menjave

Na letošnji lestvici je en novinec in deset ljudi ali družin, ki so se po premoru znova vrnili med 100 najbogatejših. Menjav je tako največ v zadnjih štirih letih. Po eno- ali večletnem premoru so se vrnili: Andrej Slokar (Incom), Arion in Tiara Habestor (Armeton), Marino in Marjeta Furlan (Intra Lighting), Miha in Jure Šmarčan (ADK), Frederik Čeček (ADK), Bogdan Špes (ADK), Vili Šumer (ADK), Sonja Gole(Adria Mobil), Lado Kastelec (Avtotransporti Kastelec) in Iztok Špan (Tajfun Planina).

Omenimo naj še Boštjana Bandlja, ki mu je že drugo leto zapored uspel največji skok. Tokrat za 150 odstotkov oziroma 60 milijonov evrov, na 98,8 milijona. Bandelj je ustanovitelj ekstremno rastočega podjetja Belektron, ki se ukvarja s trgovanjem z emisijskimi kuponi. Prihodki in dobiček podjetja zelo nihajo, zato je ocenjevanje še posebej oteženo, so sporočili avtorji lestvice.

Skupno premoženje nekoliko manjše kot lani

Skupno premoženje 100 najbogatejših Slovencev v primerjavi s preteklimi leti ni doseglo novega rekorda, celo malenkost je upadlo, so sporočili iz uredništva Managerja. "Znaša 5,6 milijarde evrov, kar je dva odstotka manj kot lani. Tudi prag lestvice je nižji: premoženje 100. najbogatejšega Slovenca znaša letos 22,2 milijona evrov (lani 24,2 milijona evrov)."

"Premoženje, ki ga vrednotimo za potrebe lestvice, so v veliki večini deleži podjetij v (so)lastništvu Slovencev. Ker je več podjetnikov v zadnjih letih že prodalo podjetja, kar pet med prvimi enajstimi najbogatejšimi denimo, v skupni vsoti premoženja vseh 100 najbogatejših Slovencev narašča delež kupnin, letos te pomenijo že približno četrtino," so še pojasnili.

Kot zanimivost so dodali, da so na lestvici vse bolj zastopani ustanovitelji garažnih podjetij, "ki so po letih neprestanih vlaganj razvili podjetja do te ravni, da so vredna več deset milijonov evrov".

Pri pregledu bilanc podjetij v lasti najbogatejših so avtorji Managerjeve lestvice ugotovili še, da so številna tako rekoč nezadolžena. "Še več, na bančnih računih imajo več milijonov, v ne tako redkih primerih celo več deset milijonov evrov," so dodali.