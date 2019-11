Najbolj dobičkonosno podjetje na svetu bo ponudilo delnice na domači borzi

V največjem savdskem naftnem podjetju Aramco, pa tudi enem izmed največjih svetovnih proizvajalcev nafte, so potrdili, da bodo del svojih delnic ponudili na domači borzi v Rijadu. To bi lahko bila največja prva javna prodaja delnic (IPO) v zgodovini, saj naj bi z IPO zbrali okrog 100 milijard dolarjev (okoli 90 milijard evrov). Podjetje je sicer vredno nepredstavljivih 2000 milijard dolarjev (okoli 1800 milijard evrov).

Septembra bo kraljestvo odprlo svoja vrata turistom iz vsega sveta, saj bodo lahko vizo pridobili ljudje iz kar 49 držav. Prav tako bodo zrahljali stroga pravila oblačenja za ženske, neporočeni pari pa bodo lahko skupaj v hotelski sobi. Minister za turizem Ahmad al-Khateebje to opisal kot zgodovinski trenutek za državo. Želijo si, da bi v BDP turizem do leta 2030 namesto tri odstotke prinesel kar 10 odstotkov. Spremembe so uvedli po tem, ko se je Savdska Arabija soočala s hudimi mednarodnimi kritiki zaradi lanskega umora novinarja Washington Posta, Džamala Hašokdžija.

Spomnimo tudi na septembrske napade dronov na naftni rafineriji Abqaiq in Khurais v Savdski Arabiji,za kar so ZDA obtožile Iran in to celo označile kot 'vojno dejanje', čeprav so odgovornost za napad prevzeli jemenski hutijski uporniki. Savdska Arabija je po napadih zmanjšala produkcijo nafte za pet milijonov sodčkov na dan, kar je predstavljalo skoraj polovico njihove dnevne pridelave nafte.