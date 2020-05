Najbolj optimistična napoved do zdaj: 5,5-odstotni upad slovenskega BDP

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj tako za letos pričakuje 8,1-odstotni upad BDP, Evropska komisija sedemodstotno zmanjšanje gospodarske dejavnosti, Mednarodni denarni sklad osemodstotnega, Banka Slovenije pa glede na potek dogodkov pričakuje padec med 6,2 in 16,1 odstotka.

EBRD je s tem obete občutno poslabšala, a je vseeno od mednarodnih in domačih ustanov, ki so svoje napovedi za Slovenijo do zdaj prilagodile gospodarskemu šoku pandemije, za zdaj najmanj pesimistična.

V EBRD sicer pojasnjujejo, da je globina letošnjega padca slovenskega BDP predvsem posledica upada zunanje trgovine zaradi ohromljenega evropskega in svetovnega gospodarstva. Slovenija je namreč zelo odprto in izvozno usmerjeno gospodarstvo, letna vrednost izvoza pa doseže 80 odstotkov BDP. "Slovenija je od držav, v katerih deluje EBRD, med tistimi, ki so najbolj vpete v globalne verige vrednosti," so zapisali v ustanovi.

Okrevanje slovenskega gospodarstva bo tako zelo odvisno od odpiranja gospodarstev po Evropi in svetu ter sproščanja omejitev doma in s tem postopne vrnitve v normalno delovanje v drugi polovici leta, so dodali.

Za celotno regijo EBRD, ki zajema srednjo in vzhodno ter jugovzhodno Evropo, države nekdanje Sovjetske zveze in severnoafriške države ter Turčijo, so v Londonu napoved za 2020 glede na lanski november poslabšali za 6,5 odstotne točke na 3,5-odstotni padec BDP. Prihodnje leto naj bi sledilo okrevanje v obliki 4,8-odstotne rasti.