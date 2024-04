Najbolj zaželena delovna destinacija Slovencev ostaja Avstrija

Med vprašanimi Slovenci, ki bi bili pripravljeni delati v tujini, so na prvem mestu študenti (18 odstotkov), na drugem prostovoljci in tisti, ki delajo za neprofitne družbe (14 odstotkov), na tretjem mestu pa inženirji in tehnični kader (13 odstotkov).

Medtem ko so rezultati raziskave zaposlitvenega portala Mojedelo.com in družbe Boston Consulting Group, v kateri je sodelovalo 150.000 vprašanih iz 188 držav sveta, od tega tudi 772 Slovencev, pokazali, da je v tujini pripravljenih delati 25 odstotkov vprašanih, si delo v tujini predstavlja le šest odstotkov anketiranih Slovencev. Če bi gledali samo mlade iz Slovenije, bi se jih 11 odstotkov preselilo v tujino, so sporočili iz družbe Styria, ki je bila naročnik raziskave.

Število Slovencev, ki so pripravljeni delati na daljavo za delodajalca v tujini, se je glede na leto 2020 povečalo za dva na 68 odstotkov.

"Kljub upadanju pripravljenosti Slovencev za delo v tujini, ki je precej pod globalnim povprečjem, opažamo sočasen porast pripravljenosti za delo na daljavo za tujega delodajalca. Ta vzporedni trend odseva željo po ohranjanju domače stabilnosti in kakovosti življenja ob hkratnem izkoriščanju globalnih delovnih priložnosti. Spremembe v delovnih navadah in vrednotah po pandemiji so nedvomno okrepile ta dvojni pristop, ki prinaša fleksibilnost brez potrebe po geografskih premikih," je rezultate komentirala generalna direktorica in partnerica pri BCG Melanie Seier Larsen.

Med najbolj zaželenimi državami za delo med vprašanimi Slovenci so Avstrija, Nemčija in Švica, kar je pokazala že raziskava iz leta 2020.

Zakaj (ne) bi šli v tujino?

Med razlogi o selitvi zaradi službe v drugo državo vprašani Slovenci največkrat izpostavljajo finančne in ekonomske razloge (78 odstotkov), na drugem mestu so konkretne ponudbe za delo (67 odstotkov), na tretjem pa splošno boljši pogoji dela (64 odstotkov).

Med razlogi vprašanih o tem, zakaj raje delajo doma, je na prvem mestu nezmožnost, da bi v tujino pripeljali tudi družinske člane ali življenjskega partnerja, na drugem mestu je jezikovna bariera, tretje mesto pa si delijo navezanost na domačo državo in stroški selitve.

Po podatkih raziskave si medtem v Slovenijo najbolj želijo priti delavci iz Bosne in Hercegovine (10,8 odstotka vprašanih) in Srbije (6,5 odstotkov). Tem sledijo delavci iz Pakistana (2,2 odstotka) in Madžarske (1,2 odstotka).

Sodelujoče v raziskavi so vprašali še, v katerem mestu na svetu bi najraje delali. Na lestvici mest se je na vrhu obdržal London, predvsem zaradi jezika in izjemne globalne mreže. Na drugo mesto so uvrstili Amsterdam, tretje mesto pa si delita Dubaj in Abu Dabi.

Med državami, v katerih bi radi delali, prednjačijo Avstralija, ZDA, Kanada in Velika Britanija. Tem sledijo Nemčija, Japonska in Singapur. Slovenija na seznamu zaželenih držav zaseda 66. mesto, Ljubljana pa je med mesti, v katerih bi zaposleni želeli delati, zasedla 107. mesto.

Med razlogi za selitev v Slovenijo je zmagovalni razlog kakovost življenja, temu pa sledijo priložnosti za delo ter varnost in stabilnost službe, manj pomembni pa so pridobivanje licence za delo ter inovacije in digitalizacija.