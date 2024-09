'Najboljšo zemljo župani varujejo tako, kot bi lisica kokoši'

KGZS je zato podal pobudo, da država, ki ima v lasti slabih 27.000 hektarjev njivskih površin in dobrih 5000 hektarjev trajnih nasadov (hmeljišč, vinogradov, sadovnjakov in rastlinjakov), tem površinam podeli status trajno varovanih kmetijskih zemljišč, v katere ni dopustno posegati z gradnjo.

"To mora urediti država, saj vidimo, da tega v teh 13 letih še ni sprejela nobena občina, čas za spremembo zakonodaje na tem področju pa je pravi," je dejal. Ob tem je izpostavil primer avtoceste med Vidmom in Trbižem v Italiji, katere del se nahaja v tunelih ali na viaduktih z namenom ohranitve kmetijskih zemljišč v dolini.

Za polovico manj kmetijskih zemljišč v Sloveniji

Kot je še povedal Žveglič, je iz raziskave dekanje biotehniške fakultete Marine Pintar razvidno, da se je površina kmetijskih zemljišč v Sloveniji od leta 1971 do 2011 zmanjšala za polovico. "Če smo imeli leta 1971 921.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, smo jih imeli dobrih 40 let kasneje samo še 472.000," je opozoril in dodal, da to pomeni le 884 kvadratnih metrov njivskih površin na prebivalca.