(Večposteljna) soba za tiste na 'minimalcu', za družine, Rome, begunce pa – nič?

Med najbolj zaželenimi skupinami najemnikov so mladi zaposleni posamezniki brez otrok. Pogosto lahko med oglasi najdemo tudi izraženo preferenco po študentih, včasih specifično Erasmus študentih. Ti se ne spoznajo na lokalni najemni trg in so posledično skupina, ki jo najemodajalci najlažje izkoristijo.

"Bežen vpogled v stanje na najemnem trgu nam ponuja portal Nepremičnine.net, na katerem je bilo na dan 22. 8. 2024 le 13 odstotkov enot cenejših od 500 evrov, kar 54 odstotkov pa jih je bilo dražjih od 1.000 evrov. Za dostojno življenje najemnina naj ne bi presegala 30 odstotkov dohodkov gospodinjstva, skupaj z vsemi stanovanjskimi stroški pa 40 odstotkov. Glede na ta kriterij si oseba z minimalno plačo v Ljubljani sploh ne more privoščiti nobenega od ponujenih stanovanj na portalu – izbirala bi lahko le med 30 sobami, med katerimi je približno 10 enoposteljnih, vse ostale pa večposteljne. Obenem je problematično, da manjše enote zahtevajo višjo najemnino na kvadratni meter kot večja stanovanja, kar pomeni, da je za samsko osebo (tudi s povprečnim dohodkom) izredno težko najti primerno in dostopno stanovanje. Do stanovanja, primernega za mlado družino, je izredno težko priti celo z dvema povprečnima plačama – 22. 8. 2024 bi lahko izbirali med tremi tro- ali štirisobnimi stanovanji za vsaj enoletni najem, 23. 9. 2024 pa je bilo v tem cenovnem okviru na voljo le eno trosobno stanovanje," izpostavljajo.

Za začetek izpostavljajo, da o stanju in ponudbi na najemnem trgu v Sloveniji še vedno nimamo verodostojnih podatkov. Ocenjujejo pa, da razmere na najemnem trgu ponavadi z zamikom sledijo tistim na prodajnem trgu nepremičnin, saj se prodajne cene postopoma prelivajo v najemnine. Podatki o nakupnih cenah pa kažejo, da so se od leta 2018 do leta 2023 dvignile za 60 odstotkov, medtem ko je povprečna neto plača zrasla le za 32 odstotkov.

Ocenjujejo, da je ob odsotnosti regulacije in nadzora je reševanje stanovanjskega vprašanja na najemnem trgu resnično problematično. V poročilu so zato navedli predloge ukrepov za urgentno reševanje problema diskriminacije na najemnem trgu. "Pristojne pa obenem opozarjamo, da bodo imeli ti ukrepi le omejen učinek, če država ne bo resno uredila razmer na najemnem trgu. To vključuje uvedbo progresivnega nepremičninskega davka, ki bo bolj obremenil prazna stanovanja in špekulativne nakupe; preprečevanje preoblikovanja stanovanj v turistične namestitve; zagotavljanje učinkovitega nadzora nad najemnim trgom ter regulacijo, ki bi vključevala tudi omejitev rasti najemnin in minimalne kakovostne standarde za oddajo, ter povečanje števila in kakovosti študentskih domov."

Ker ponudba stanovanj še vedno močno zaostaja za povpraševanjem, pa tudi ugotavljajo, da se za isto stanovanje poteguje tudi dvajset ali trideset oseb. "Najemodajalčeva izbira najemnika se v takih pogojih pogosto zakrije pod vprašanje njegovih preferenc. A ko najemodajalci vedno znova in znova in znova zavračajo posameznike, ki jih druži določena okoliščina, moramo v tem prepoznati hudo obliko diskriminacije, ki posameznike grobo omejuje, če že ne onemogoča pri uresničevanju temeljne človekove pravice do primernega stanovanja. Pogosto jim ne preostane drugega kot pristati na stanovanja, ki so oddaljena od njihovega družbenega življenja in služb, ter/ali stanovanja, ki jih zaradi slabih bivalnih pogojev ne želi najeti nihče drug."

Kdo je bolj na udaru diskriminacije ...

Iz osebnih srečanj so izvedeli, da so pripadniki LGBTQI+ skupnosti na najemnem trgu bolj kot z odkrito diskriminacijo zaradi njihove spolne identitete ali izraza pogosto soočeni z neprijetnimi vprašanji, ki subtilno sporočajo neodobravanje in zavračanje ter jih postavljajo v nelagoden položaj. "LGBTQ+ osebe pogosto čutijo potrebo po tem, da svojo identiteto pri iskanju namestitve skrijejo ali prilagodijo tako, da je skladna s pričakovano družbeno normo in se tako izognejo izkušnji neposredne diskriminacije. Mnoge transspolne osebe ne čutijo varnosti in sprejetosti pri najemodajalcih oziroma nočejo svoje stanovanjske varnosti ogrožati z odprtostjo glede svoje spolne identitete ali izraza."

Romske družine pogosto doživijo zavrnitev že ob prvem stiku z najemodajalci. Razlogi za to so številni, a praviloma izhajajo iz predsodkov in stigme, ki spremlja romsko skupnost. Lastniki stanovanj jih lahko prepoznajo že po naglasu, kar je dovolj, da takoj zavrnejo njihov interes za najem stanovanja.

Podobne težave, vendar z dodatnimi izzivi, se pojavljajo pri osebah z izkušnjo brezdomstva ter ljudeh z oviranostmi in različnimi težavami v duševnem zdravju. Te osebe so v družbi stigmatizirane in na stanovanjskem trgu še bolj marginalizirane, saj lastniki stanovanj pogosto nimajo zaupanja v njihovo zmožnost rednega plačevanja najemnine ali vzdrževanja stanovanja. Obenem jih je strah, da ljudje v skupnosti ne bodo prejeli vse potrebne pomoči in podpore, ki jo potrebujejo, kar bi lahko vodilo do težav v stanovanju in s sosedi.

Mlade družine, enostarševske družine in družine z več otroki se soočajo s težavami pri iskanju stanovanja zaradi prisotnosti otrok. Najemodajalci jih pogosto zavrnejo, češ da v stanovanju ne želijo otrok, ker ti povzročajo hrup, večje obremenitve za stanovanje in tako povečajo možnosti za škodo. V posebej slabi situaciji so enostarševske družine, ki morajo na najemnem trgu najti primerno namestitev, pri čemer imajo za to na voljo le en redni mesečni dohodek. Strah najemodajalcev pred nezmožnostjo rednega plačevanja najemnine je tudi eden od glavnih razlogov za diskriminacijo enostarševskih družin.

Diskriminacija beguncev in tujih državljanov na najemnem trgu pa je pogosta praksa, ki temelji na predsodkih in neutemeljenih strahovih. Pod največjim udarom so tujci, ki prihajajo iz neevropskih držav, predvsem iz Afrike in Srednjega vzhoda. "Diskriminacija te skupine na najemnem trgu je tako razširjena, da bi lahko rekli, da je pravilo."