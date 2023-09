Največ delajo Grki in Poljaki, najmanj Nizozemci in Nemci

Kaj pa na drugem koncu razpredelnice? Najbolj "odpočiti" so na Nizozemskem (33,2 ure), sledijo pa jim Nemci (35,3) in Danci (35,4).

Povprečen delovni teden v Sloveniji po podatkih Eurostata znaša 39,6 ur, kar jo skupaj s Slovaško, Hrvaško in Madžarsko uvršča v zgornji del razpredelnice. Grški delovni teden traja 41 ur, sledi jim Poljska s 40,4 urami ter Romunija in Bolgarija vsaka s 40,2 delovnimi urami. V skladu s podatki za leto 2022 na evropski celini delovni teden najdlje traja v Srbiji - 43,3 ure.

Kvalificirani delavci v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu (43,9 ure) so imeli leta 2022 najdaljše povprečne običajne delovne tedne v EU.

V EU je leta 2022 5,4 odstotka zaposlenih v povprečju delalo manj kot 20 ur na teden. 7,6 odstotka jih je imelo povprečni običajni delovni teden 50 ur ali več. Največji delež (46,8 odstotka) na ravni EU so imeli tisti s povprečnim delovnim tednom od 40 do 44 ur, sledijo tisti, ki so delali od 35 do 39 ur (21,5 odsototka). Precej manjši delež delovno aktivnih je v povprečju tedensko delal od 20 do 24 ur (5,1 odstotka), od 25 do 29 ur (2,9 odstotka), od 30 do 34 ur (5,8 odstotka) in od 45 do 49 ur (5 odstotkov).

Največji delež v večini držav članic EU (22 držav) so imeli ljudje s povprečnim delovnim tednom od 40 do 44 ur. Ta delež je v 17 državah EU presegel 50 odstotkov, v Bolgariji, Romuniji, Latviji, Litvi, na Madžarskem, v Sloveniji in na Poljskem pa je dosegel več kot 80 odstotkov.

Na Danskem, v Franciji, Finski, Belgiji in na Irskem je bila največja skupina tistih, ki so v povprečju delali od 35 do 39 ur na teden, pri čemer je delež teh ljudi na Danskem presegel 50 odstotkov.

Med tistimi, ki so imeli najdaljši delovni teden (50 ur ali več), so bili največji deleži v Grčiji (13,2 odstotka) in Franciji (10,4 odstotka). Nasprotno pa je na Nizozemskem 45,6 odstotkov zaposlenih delalo manj kot 35 ur na teden, 23,2 odstotka pa manj kot 25 ur.