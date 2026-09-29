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Gospodarstvo

Največja naložba doslej: Lek odprl Biofarmacevtiko

Lendava, 29. 09. 2026 14.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.S.
Biofarmacevtika

Farmacevtska družba Lek je v Lendavi odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila Biofarmacevtika. S 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji, je povedal glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija Gregor Makuc.

Projekt je bil izveden v manj kot treh letih, pri njem pa je sodelovalo več kot 260 podjetij, od katerih jih je približno 200 iz Slovenije. V Biofarmacevtiki je trenutno zaposlenih več kot 300 ljudi, približno polovica jih prihaja iz Pomurja, več kot tri četrtine iz širše regije, okoli 15 odstotkov pa je tujcev.

"To je ta dodana vrednost, ki smo jo pripeljali v Pomurje, ne samo najmodernejša tehnologija, ampak predvsem znanje, znanje, ki se bo gradilo, in znanje, ki se bo širilo prek meja našega podjetja," je poudaril izvršni direktor Leka Gregor Makuc.

Pomemben del naložbe je po njegovih besedah tudi povezovanje z Univerzo v Mariboru. V Lendavi so v sodelovanju z univerzo vzpostavili center za pridobivanje praktičnih znanj novih sodelavcev, letos pa se v Mariboru vpisuje že druga generacija študentov farmacije.

Makuc je poudaril še, da bo center s svojim delovanjem neposredno prispeval k odpornosti evropskega gospodarskega in zdravstvenega prostora ter da naložba pomeni tudi prenos znanja in talentov med akademsko sfero, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Kot je dejal, lahko ob takšnem odprtem prenosu in izmenjavi znanja vsaka regija naredi preboj.

Nov obrat v Lendavi
Nov obrat v Lendavi
FOTO: LEK

Minister za zdravje Tadej Ostrc je naložbo označil za pomemben prispevek h krepitvi odpornosti in zanesljivejši preskrbi pacientov z zdravili v EU. Poudaril je, da proizvodnja učinkovin za podobna biološka zdravila v Lendavi širi evropske zmogljivosti za proizvodnjo kritičnih učinkovin, podobna biološka zdravila pa po njegovih besedah omogočajo širši dostop do sodobnih terapij in prispevajo k dolgoročni vzdržnosti zdravstvenih sistemov.

"Današnja naložba presega okvir klasične gospodarske investicije, predstavlja vlaganje v zdravje ljudi, razvoj znanja in krepitev evropske strateške avtonomije na področju oskrbe z zdravili," je še dejal Ostrc.

Center se po navedbah Leka uvršča med najnaprednejše v Evropi, krepil pa naj bi tudi odpornost oskrbovalne verige z zdravili in prispeval k bolj trajnostnemu zdravstvenemu sistemu za bolnike po vsej Evropi.

Temeljni kamen za Biofarmacevtiko so položili konec leta 2023, center pa je bil dokončan skladno z napovedano časovnico. Investicijo je podprla tudi država, ki bo zanjo v okviru načrta razvojnih programov za obdobje 2025–2028 namenila do 41,9 milijona evrov subvencije.

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