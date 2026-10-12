Največji svetovni upravljavci premoženja prihajajo v Ljubljano

Na konferenci Platforme Business "Nova doba financ in zavarovalništva: digitalno, trajnostno in odporno", ki jo pripravljata medijska hiša PRO PLUS in svetovalno podjetje Pristop, se jim bodo pridružili tudi Steve Brown, podpredsednik za kibernetsko varnost pri Mastercard Europe, dr. Arjana Brezigar, direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije, Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, Tadej Jurca, član uprave UniCredit Bank, Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, in Barbara Žibret Kralj, izvršna direktorica in odgovorna partnerica v Deloitte Slovenija, ter predstavniki Agencije za zavarovalni nadzor in Zavarovalnice Triglav. Program bo mednarodne poglede na finančne trge povezal z odločitvami o financiranju razvoja in vprašanjem, kako varno je poslovanje v vse bolj digitalnem finančnem okolju.

inflacija FOTO: Shutterstock

Kaj o trgih mislijo tisti, ki upravljajo milijarde

Ključni del konference bo investicijski panel, na katerem bodo Omid R. Alimohammadi (BlackRock), Markus Sevcik (JP Morgan), Istvan Al Hilal (Fidelity) in Claudia Vacanti (skupina UniCredit) odgovarjali na vprašanje, ki si ga danes zastavlja vsak vlagatelj: kam usmeriti denar, ko so trgi nepredvidljivi? Govorili bodo o razpršitvi tveganj, priložnostih na mednarodnih trgih in o tem, zakaj postaja strokovno upravljanje premoženja vse pomembnejše, tako za posameznike kot za institucionalne vlagatelje. Panel nastaja v sodelovanju z UniCredit Bank. Širši okvir bo postavil Mauro Giorgio Marrano, makroekonomski analitik skupine UniCredit. Kaj čaka obrestne mere in inflacijo ter kako geopolitična negotovost vpliva na investicijske odločitve? Za podjetja so to zelo praktična vprašanja: kdaj se odločiti za novo naložbo, koliko bo stalo financiranje in na kaj paziti pri dolgoročnih načrtih.

Kdo bo financiral naslednjo slovensko investicijo?

Kapital na globalnih trgih je ena zgodba, dostop do kredita za slovensko podjetje druga. Za isto mizo bodo sedli dr. Arjana Brezigar, direktorica Analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije, Borut Jamnik, predsednik uprave SID banke, Tadej Jurca, član uprave UniCredit Bank, in Barbara Žibret Kralj, izvršna direktorica in odgovorna partnerica v Deloitte Slovenija. Tako se bodo srečali pogledi centralne, razvojne in poslovne banke ter svetovalne stroke. Pogovarjali se bodo o pogojih kreditiranja podjetij, razvojnih instrumentih za izvedbo investicij in stanovanjskem financiranju, ki je eno najbolj perečih vprašanj za slovenska gospodinjstva.

Bomo še lahko plačevali z gotovino?

Plačilne navade se hitro spreminjajo, z njimi pa tudi vprašanje, kdo bo ostal zadaj. Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenije, bo spregovorila o tem, kako ob razmahu mobilnih in digitalnih plačil zagotoviti varnost in hkrati ohraniti dostop do gotovine in bančnih storitev za starejše, ranljive skupine in prebivalce zunaj večjih mest.

Ko napad ni vprašanje ali, ampak kdaj

Kibernetska varnost ni več tema le za IT-oddelke, temveč vprašanje, za katerega odgovarjajo uprave. Steve Brown, podpredsednik za kibernetsko varnost in spremljanje groženj pri Mastercard Europe, bo predstavil mednarodni pogled na grožnje finančnemu sektorju. Z njim bodo razpravljali Smail Jušić (T-2), Katja Grošelj Ziherl, vodja Sektorja za pravne zadeve in regulativo na Agenciji za zavarovalni nadzor, in Gregor Pajek, Senior Partner v odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik in partnerji. Kako zaščititi podatke strank, zagotoviti neprekinjeno delovanje storitev in kako ukrepati, ko pride do incidenta? V financah ima vsak odgovor na ta vprašanja neposredne posledice za zaupanje uporabnikov. Konferenco bo sklenil pogovor o finančni pismenosti kot temelju odporne družbe, ki ga pripravljajo v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav in v katerem bo sodeloval Dino Šterpin, direktor sektorja trženje v Triglav Pokojnine. Konferenca bo v ponedeljek, 19. oktobra, v Grand Plaza Hotelu v Ljubljani. Program in prijave so na voljo na https://platforma.si/finance-in-zavarovalnistvo/.

O Platformi Business