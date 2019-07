Največji zaslužkar plačal 1,5 milijona evrov dohodnine

Finančna uprava je prvi paket informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 poslala zavezancem konec marca, drugega pa konec maja. Prejelo jih je 1.543.609 zavezancev in tisti iz prvega paketa so medtem preveč plačano dohodnino že prejeli vrnjeno oz. so jo morali v primeru med letom prenizko obračunanega davka doplačati.

Za zavezance iz drugega svežnja se ti roki iztečejo v sredo, 31. julija. Izjema so tisti, ki so olajšavo za vzdrževane družinske člane uveljavljali elektronsko prek sistema eDavki, saj so vračilo prejeli že prejšnji teden.

V prvem svežnju so bili informativni izračuni za 953.500 zavezancev. Vsi skupaj so morali še pred koncem maja državi vrniti nekaj več kot 46 milijonov evrov, država pa jim je po drugi strani vrnila 64,6 milijona evrov. V drugem svežnju je Furs odposlal še 590.109 informativnih izračunov. Tokrat je bilo doplačil za skupaj 41,1 milijona evrov, vračil pa za 206,5 milijona evrov.

Preostali zavezanci, ki so v letu 2018 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, vendar informativnega izračuna dohodnine niso prejeli, morajo dohodninsko napoved vložiti sami. Časa ni več veliko, saj morajo to storiti do 31. julija. Napoved morajo vložiti na finančnem uradu, v katerem so vpisani v davčni register.