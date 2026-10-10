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Gospodarstvo

Najverjetneje se obeta majhna pocenitev goriv

Ljubljana, 10. 10. 2026 19.04 pred 57 minutami 1 min branja 4

Avtor:
STA Ti.Š.
Točenje goriva

V torek je najverjetneje pričakovati tretjo zaporedno pocenitev goriv. Kljub temu da so se cene nafte v minulem tednu zvišale, evro pa se je v primerjavi z dolarjem nekoliko znižal, pričakujemo novo, a zelo majhno pocenitev.

Za 95-oktanski bencin na podlagi podatkov o gibanju cen na evropskih trgih goriv in predpisane formule pri časniku Finance ocenjujejo, da se bo pocenil za približno pol centa na liter, kar pomeni, da bo nova cena znašala okoli 1,74 evra za liter.

Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od pol centa na liter, kar bi pomenilo, da bo liter dizla stal približno 1,88 evra, liter kurilnega olja pa za spoznanje manj kot 1,505 evra.

Tokratne pričakovane spremembe so zelo majhne, zato je tudi negotovost napovedi nekoliko večja, so navedli. Ocene temeljijo na predpostavki, da vlada pred torkom ne bo posegla v višino trošarin.

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KOMENTARJI4

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Hind Rami Iyad Rajab
10. 10. 2026 19.58
kje je tisti janšev služabnik kriminalec in desni skrajnež stevo....krulil je da bodo goriva po 1 evro.....
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0 0
Tomvojo
10. 10. 2026 19.49
Amerosi se bodo pa na ruski dizel fural, bo cena fejst padla. Dobro Putka in Kramp zafrkavata €U mafijo.
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0 0
Heprk
10. 10. 2026 19.15
Clovek prevara se bo kaj hvalil?
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+3
3 0
oldmen
10. 10. 2026 19.08
Cent gor in dol je že malo naveličano.
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+3
4 1
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