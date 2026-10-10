Najverjetneje se obeta majhna pocenitev goriv

Za 95-oktanski bencin na podlagi podatkov o gibanju cen na evropskih trgih goriv in predpisane formule pri časniku Finance ocenjujejo, da se bo pocenil za približno pol centa na liter, kar pomeni, da bo nova cena znašala okoli 1,74 evra za liter.

Kozmetični popravek navzdol pričakujejo tudi pri ceni dizla in kurilnega olja. Pocenitev bo manjša od pol centa na liter, kar bi pomenilo, da bo liter dizla stal približno 1,88 evra, liter kurilnega olja pa za spoznanje manj kot 1,505 evra.

Tokratne pričakovane spremembe so zelo majhne, zato je tudi negotovost napovedi nekoliko večja, so navedli. Ocene temeljijo na predpostavki, da vlada pred torkom ne bo posegla v višino trošarin.