Najvišja kupna moč v Luksemburgu, Slovenija pod povprečjem EU

Podatki kažejo na precejšnje razlike med državami članicami EU po višini BDP na prebivalca, so sporočili iz evropskega statističnega urada Eurostat. Najvišje ravni med 27 opazovanimi državami sta leta 2023 dosegala Luksemburg in Irska, ki sta povprečje EU presegala za 140 in 112 odstotkov.