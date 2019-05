Najvišjega regresa se bodo razveselili zaposleni v Zavarovalnici Triglav

Povprašali smo nekaj znanih podjetij, med njimi tudi družinskih, in njihovim zaposlenim se vsekakor lahko smeji. Najbolj srečni so sicer lahko delavci dveh državnih družb, Zavarovalnice Triglav in Skupine HSE s Tešem na čelu. Prvi bodo zaradi določil kolektivne pogodbe namreč bogatejši za 1.972 evrov, drugi pa za dobrih 1.900 (1.905,36 evrov), torej bodo morali tako oni kot delodajalec plačati še nekaj malega dohodnine in prispevkov.