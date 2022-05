Namerava Janševa vlada prek slabe banke prodati šest hotelov v Portorožu?

Gre za poskus prodaje hotelske verige LifeClass. Grand hotel Portorož, hoteli Apollo, Riviera, Neptun, Mirna in prestižni hotel Mind so v 100-odstotni lasti DUTB oziroma slabe banke in so po neuradnih podatkih slabe banke samo lani ustvarili 22 milijonov evrov prometa, poslovno leto pa končali s štirimilijonskim dobičkom.