Namesto bazena zrasle hotelske sobe, pisarne postale apartmaji

Gradbeni in tržni inšpektorji so v skupnem nadzoru nad gradnjo in uporabo gostinskih objektov odkrili številne kršitve. Gradbena inšpekcija je na predlog tržne pregledala 10 gostinskih stavb in odkrila več nepravilnosti.

Veliko objektov denimo ni imelo ustreznih upravnih dovoljenj, so sporočili z Inšpektorata RS za naravne vire in prostor. Med drugim so ugotovili nezakonito spremembo namembnosti bazena v hotelu v Fiesi v hotelske sobe, zato so hotelu prizidek s šestimi hotelskimi sobami prepovedali uporabljati.