Napovedi delodajalcev: 42.900 novih zaposlitev do konca leta

Najbolj optimistične napovedi glede gibanja zaposlovanja so v gradbeništvu (9,1-odstotna rast števila zaposlenih), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (6,1 odstotka), drugih dejavnostih (5,7 odstotka), gostinstvu (5,4 odstotka), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (4,5 odstotka) ter prometu in skladiščenju (4,1 odstotka). Upad števila zaposlenih je napovedan le v rudarstvu (–8,8 odstotka).

V času anketiranja so delodajalci, ki so sodelovali v raziskavi, zaposlovali približno 686.800 delavcev, za prihodnjih šest mesecev pa predvidevajo, da bo njihovo število naraslo na 708.700. Anketirani delodajalci tako načrtujejo, da se bo v roku število zaposlenih povečalo za okoli 22.000. " Glede na odgovore delodajalcev lahko predvidevamo, da bodo v prihodnjih šestih mesecih skupaj iskali približno 42.900 delavcev ," ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje. Večinoma zaradi nadomeščanja ob upokojitvah, porodniških dopustih in dopustih za nego in varstvo otrok, nekaj za začasne zaposlitve, nekaj pa bo tudi novih zaposlitev zaradi večjih potreb, napovedujejo.

Tako kažejo rezultati najnovejše raziskave Napovednik zaposlovanja , v kateri je aprila in maja sodelovalo več kot 3000 delodajalcev z desetimi ali več zaposlenimi iz vse Slovenije, so danes sporočili iz republiškega zavoda za zaposlovanje.

"Delodajalci bodo najpogosteje iskali voznike težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarje, varilce, delavce za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalce, skladiščnike in uradnike za nabavo in prodajo, čistilce, strežnike in gospodinjske pomočnike v uradih in hotelih, vojake, elektroinštalaterje, orodjarje in natakarje," so našteli na zavodu. Povpraševanje bo veliko tudi po čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih in hotelih, vojakih, elektroinštalaterjih, orodjarjih in natakarjih.

Po poklicnih podskupinah bodo najbolj iskani kovinarji, strojni mehaniki in gradbinci, strokovnjaki za vzgojo in izobraževanje ter za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter izvajalci osebnih storitev in prodajalci.

Vse večje pomanjkanje kadrov

Anketni podatki kažejo, da so se od jesenska ankete med delodajalci strukturna neskladja na trgu dela precej povečala. S pomanjkanjem ustreznih kandidatov za zaposlitev se je v preteklih šestih mesecih soočala že več kot polovica ali natančneje 54,1 odstotka delodajalcev. Kot so navedli na zavodu, se jih je v skupini velikih delodajalcev s pomanjkanjem ustreznih kadrov srečevalo skoraj 80 odstotkov, med srednjimi delodajalci blizu 65 odstotkov, med malimi podjetji pa polovica.

Najvišji deleži delodajalcev, ki se soočajo s težavami pri iskanju delavcev, so v sektorjih kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (72 odstotkov), zdravstvo in socialno varstvo (66 odstotkov), gostinstvo (65 odstotkov), promet in skladiščenje (64 odstotkov), gradbeništvo (63 odstotkov), rudarstvo (60 odstotkov) in predelovalne dejavnosti (58 odstotkov).

Med poklici, za katere so imeli delodajalci največ težav pri iskanju ustreznih kadrov, so na prvih mestih vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarji, delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, varilci, prodajalci, vojaki, natakarji, čistilci, strežniki in gospodinjski pomočniki v uradih in hotelih, kuharji, skladiščniki in uradniki za nabavo in prodajo.

Dobra polovica ali 54,6 odstotka delodajalcev tudi v prihodnje pričakuje težave z iskanjem kadra. Tovrstna skrb je še posebej navzoča pri velikih delodajalcih (77 odstotkov). Težave pri iskanju delavcev v prihodnjih letih napoveduje tudi 61 odstotkov srednje velikih delodajalcev in 52 odstotkov malih delodajalcev.

Najbolj zaskrbljeni so delodajalci iz gostinstva ter zdravstva in socialnega varstva, prometa in skladiščenja ter gradbeništva. Po navedbah zavoda jih težave z iskanjem kadra pričakuje več kot dve tretjini.