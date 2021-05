Napovedi gospodarske rasti v EU občutno boljše

To predstavlja pomembno izboljšanje napovedi v primerjavi z zimsko napovedjo, je zapisala komisija. Rast je pripisala vse večji precepljenosti prebivalstva in ukinjanju ukrepov, ki so jih države sprejemale za omejitev širjenja novega koronavirusa. Pospeševali jo bodo zasebna potrošnja, naložbe in naraščajoče povpraševanje po izvozu evropskega blaga iz vse močnejšega svetovnega gospodarstva.

Delež javnih naložb v BDP naj bi se do leta 2022 povzpel na najvišjo raven v več kot desetih letih. K temu bo prispeval tudi instrument za okrepitev in odpornost.

Pandemija covida-19 je evropskemu gospodarstvu povzročila šok zgodovinskih razsežnosti. Leta 2020 se je obseg BDP območja evra skrčil za 6,6 odstotka, celotne EU pa za 6,1 odstotka. Čeprav so se podjetja in potrošniki na splošno prilagodili omejitvenim ukrepom, pa so nekateri sektorji, kot so turizem in osebne storitve, še naprej trdno v primežu krize, opozarja komisija.

V Bruslju opažajo, da se razmere na trgu dela počasi izboljšujejo. Zaposlenost od sredine leta 2020 spet raste, stopnja brezposelnosti pa se je v večini držav članic doslej že spustila s svojih najvišjih ravni. Zasluge za to imajo sheme pomoči, ki so jih sprejemale države, bo pa trg dela za popolno okrevanje potreboval nekaj časa.

Stopnja brezposelnosti v območju evra bo po tej napovedi letos pri 8,4 odstotka in prihodnje leto pri 7,8 odstotka. Za celotno EU pa jo komisija pričakuje pri 7,6 oz. sedmih odstotkih. Te številke ostajajo višje od ravni pred krizo.

Zaradi rasti cen energentov in številnih začasnih tehničnih dejavnikov, kot je letna prilagoditev uteži blaga in storitev v potrošniški košarici, ki se uporablja za izračun inflacije, je stopnja inflacije v začetku letošnjega leta močno narasla. V celem letu 2021 naj bi se cene v območju evra v povprečju zvišale za 1,7 odstotka, prihodnje leto pa naj bi se rast umirila na 1,3 odstotka. Za celotno EU komisija pričakuje inflacijo v višini 1,9 odstotka, leta 2022 pa 1,5 odstotka.