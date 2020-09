Narobe svet? Gospodarstvo na kolenih, delnice v višavah

Pred dnevi smo poročali, da je Slovenija v recesiji, zaradi pandemije covid-19 pa so se v recesiji znašle tudi številne druge države. Gospodarstvo je namreč trpelo v vseh državah, ki so se znašle v oklepu pandemije. In če države zaznavajo visoke padce bruto domačega proizvoda (BDP), na drugi strani opazujemo vsakodnevno doseganje vrhov tehnološkega indeksa Nasdaq, ki vsebuje pretežno delnice tehnoloških podjetij. Trenutno smo namreč priča izraziti parabolični rasti omenjenega indeksa, pri čemer lahko potegnemo vzporednice z letom 2000, ko je bila rast omenjenega indeksa tudi parabolična, a je tej rasti pozneje sledil borzni zlom. Marsikomu se zato poraja vprašanje, ali nam borzni zlom grozi tudi zdaj?

Izidor Jerman, direktor sektorja upravljanja premoženja Triglav Skladi, se strinja, da sta grafa iz leta 2000 in letos res videti podobno, predvsem od zloma azijskih borz leta 1998. "Po drugi strani pa je treba vedeti, da se je rast tehnoloških delnic, ko se je že vedelo, da so drage, takrat nadaljevala vse do sredine leta 2000, torej je trajala dve leti. Takrat sta bila glavna vzroka za evforijo t. i. Y2K hrošč, ko naj bi računalniški sistemi po prehodu v novo tisočletje zaradi načina številčenja letnic (samo dvomestno) 'odpovedali'. Drugi vzrok je bil internetni bum in dot.com evforija, zaradi česar so bila potrebna nadpovprečna vlaganja v telekomunikacijsko infrastrukturo. Zato so poleg tehnoloških delnic močno pridobivala tudi klasična telekomunikacijska podjetja,"pojasnjuje. Tudi danes sta glavna vzroka primarno dva. Prvi je povezan z novim koronavirusom, ko zaradi spremenjenih potrošniških navad prihodke in dobičke močno povečujejo vsa podjetja, ki ponujajo kakovostne in predvsem zanesljive spletne storitve, naj si bodo spletni nakupi in še bolj ponujanje pretočnih vsebin in storitev v oblaku. Drugi moment pa je začetek implementacije 5G-omrežij, ki bo nedvomno spremenila način poslovanja in tudi potrošniške navade. Tu govorimo o samovozečih avtomobilih, umetni inteligenci, pretoku medijskih vsebin do računalniških iger, ki se bodo iz klasičnih igralnih konzol preselile na oblak. Vse to pomeni, da bo treba zagotoviti (zgraditi) infrastrukturo, ki bo lahko nekajkrat hitreje prenesla nekajkrat več podatkov, kar bo zahtevalo bistveno večje kapacitete shranjevanja podatkov, pojasnjuje Jerman.

Da lahko med letom 2000 in letos potegnemo določene vzporednice, se strinja tudi Simon Logar, direktor sektorja investicijskih skladov pri NLB Skladih, a hkrati poudarja, da obstajajo tudi pomembne razlike. "Vrednotenja 'growth' sektorjev glede na vrednotenja 'value' sektorjev so res na nivojih iz konca tehnološkega balona v letu 2000. V primeru IT-družb, ki imajo največjo utež v 'growth' sektorju, je danes ob zgodovinsko visokih vrednotenjih potencial za rast dobičkov po našem mnenju precej nižji kot v času tehnološkega balona. Po drugi strani so danes obrestne mere precej nižje, kar koristi posebno vrednotenjem hitro rastočih družb, saj mnogo višje pričakovane denarne tokove čez nekaj let ali celo desetletij diskontiramo s precej nižjo diskontno stopnjo. Upoštevaje obrestne mere, ki bodo po pričakovanjih kapitalskih trgov še zelo dolgo ostale izjemno nizke, vrednotenja niso tako ekstremno visoka,"pojasnjuje in dodaja, da gre hkrati v primeru tehnoloških družb za podjetja z izjemno konkurenčno prednostjo, kar je vidno v dobičkovnih maržah teh družb."Tako smo kljub visokim vrednotenjem IT-družb še vedno rahlo nadpovprečno naklonjeni temu sektorju. Nadpovprečna donosnost se namreč v času trenutnih razmer lahko nadaljuje, je pa tveganje obrata precejšnje, čemur v družbi NLB Skladi posvečamo precejšnjo pozornost,"dodaja.

Dr. Marko Pahor, profesor na Ekonomski fakulteti, pa pojasnjuje, da vrednosti vrednostih papirjev, vključno z delnicami, običajno pojasnjujemo kot diskontirane prihodnje dobičke podjetij. Za razliko od leta 2000, ko je bila diskontna stopnja (obrestna mera, s katero delimo dobičke) pozitivna in zmerno visoka, današnje razmere, kjer so netvegane donosnosti (npr. naložbe v državne obveznice) blizu ničle ali celo pod njo, tudi nizke pričakovane dobičke delimo z nizkimi diskontni stopnjami, kar posledično pomeni visoka vrednotenja delnic.

Grozi borzni zlom tehnoloških delnic kot leta 2000 ali bodo omenjene delnice še naraščale?

Zloma največjih in najbolj znanih podjetij, kot so Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, Facebook in podobni, Jerman ne pričakuje. "Lahko pa vidimo krepke popravke, v primeru, da pride do borzne korekcije, pri delnicah, ki so v letošnjem letu beležile stoinvečodstotne rasti cene delnic in katerih vrednotenja so podobna vrednotenjem delnic iz časa dot.com balona. Pri teh delnicah se pri vrednotenjih pričakuje, da bodo bodoči dobički dosegali nekajdesetodstotne rasti na leto v naslednjih desetih letih. Nekaj podjetjem bo to uspelo, večini pa vsekakor ne. Kot rečeno, pa evforija lahko še kar nekaj časa traja, saj so obrestne mere ničelne, obveznice na razvitih trgih po večini prinašajo negativne donose in denar se tako še naprej seli na delniške trge."