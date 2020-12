Trgovci zaprti več kot sto dni, izgubili skoraj tri milijarde prihodkov

Po sestanku z vladnim vrhom in vodjo strokovne skupine so trgovci vendarle nekoliko bolj optimistični. Čeprav bi po osnovnem načrtu sproščanja morale trgovine priti na vrsto šele v oranžni fazi, se bodo stvari očitno vendarle odvile hitreje."Se lahko v okviru pogojev, ki so določeni nekje okoli rdeče cone, lahko začne postopno odpiranje trgovin, in sicer najprej z oblačili, obutvijo in pa avtosaloni," pove predsednica Trgovske zbornice SlovenijeMariča Lah.

Naši podatki so dobri, razlaga sogovornica. Ankete namreč kažejo, da se je odstotek okuženih prodajalcev celo znižal iz 1,9 na 1,4 odstotka. Pri čemer se večina sploh ni okužila v službi, ampak zunaj nje. Vendar pa panoga vseeno močno trpi. Večina trgovin je namreč zdaj zaprtih že 110 dni, zato so izgubili od 40 do 50 odstotkov letnih prihodkov, vsi skupaj pa že 2,7 milijarde evrov. "V Sloveniji je v tem covid letu maloprodaja upadla največ od vseh držav Evropske unije,"opozarja Lahova.