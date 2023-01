Nas v letu 2023 čaka nov val podražitev?

V novo leto smo vstopili z novimi podražitvami. Tobačni izdelki so dražji za približno štiri do pet odstotkov, podražila sta se tudi bencin in dizel. Direktorica IMF Kristalina Georgieva je povedala, da v letu 2023 približno tretjino sveta in polovico Evropske unije čaka recesija. In kaj glede podražitev lahko pričakujemo v Sloveniji? Na vprašanja nam je pomagal odgovoriti ekonomist Matej Lahovnik.

