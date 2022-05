Naši krožniki leta 2050: 'lažne banane', pandan, fonio ...

Podnebne spremembe povečujejo tveganje za hude "prehranske šoke", ko pridelki propadejo, cene živil pa hitro narastejo. Na rast cen pa seveda lahko vpliva še vrsta drgih dejavnikov - tudi takšni kot smo jim priča v zadnjih letih - na primer epidemija ali vojna. Širitev živil, ki jih uživamo, je tako pomemben ukrep, meni raziskovalec Kew, dr. Sam Pirinon. "Vemo, da je po svetu na tisoče užitnih rastlinskih vrst, ki jih uživajo različne populacije, in tukaj lahko najdemo nekatere rešitve za te globalne izzive prihodnosti," pravi. Od več kot 7.000 užitnih rastlin po vsem svetu se jih namreč le 417 goji za prehrano.

Znanstveniki so tako sestavili seznam malo znanih rastlin, ki bi lahko bile na jedilniku do leta 2050. V prihodnosti bi lahko zajtrkovali lažno banano ali prigriznili sadje drevesa pandan, poroča BBC.

Pandan je majhno drevo, ki raste na obalnih območjih od pacifiških otokov do Filipinov. Listi se uporabljajo za aromatiziranje sladkih in slanih jedi v večjem delu jugovzhodne Azije, medtem ko lahko sadje, podobno ananasu, jeste surovo ali kuhano. Drevo lahko prenaša zahtevne razmere, vključno s sušo in močnimi vetrovi, pravi raziskovalka pri Kewu, dr. Marybel Soto Gomez.

"To je podnebno odporna in hranljiva hrana, ki je tudi okusna," pravi. Bi pa morali razširiti področje gojenja te rastline, da ne bi izčrpavali vire za lokalno prebivalstvo, dodaja.

Med živili prihodnosti znanstveniki vidijo tudi fižol in njegove sorodnike. Stročnice so poceni, bogate so z beljakovinami in vitamini B ter so prilagojene širokemu razponu okolij, kjer lahko rastejo - od obal oceanov do gorskih pobočij.

Na svetu je 20.000 vrst stročnic, vendar jih uporabljamo le peščico. Domneva se, da jih je ob tem v divjini še na stotine, ki znanstvenikom še niso znane.

Fižol morama je na primer glavna jed v nekaterih delih Bocvane, Namibije in Južne Afrike, kjer fižol kuhajo s koruzo ali zmeljejo v prah, da naredijo kašo ali kakavu podobno pijačo.

Vse stročnice niso užitne, vendar strokovnjaki raziskujejo lastnosti različnih vrst, da bi ugotovili, katere bi lahko zagotovile hrano in hranila.