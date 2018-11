Naslednje leto bo kadra za večino poklicev premalo

Na zavodu za zaposlovanje so prvič izvedli raziskavo Poklicni barometer. Predvidevajo, da bodo v prihodnjem letu pri mnogih poklicih potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. To pomeni, da bo kadra premalo. Predvidevajo, da bo le nekaj poklicev, kjer bo manj razpisanih prostih delovnih mest kot iskalcev zaposlitve. Primanjkovalo bo recimo frizerjev, farmacevtov, kuharjev, pekov, vojakov in gasilcev.

Septembra letos so Poklicni barometer v obliki pilotne raziskave izvedli na sedmih območnih službah zavoda za zaposlovanje (Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica, Koper, Trbovlje in Sevnica). Poleg zaposlenih na zavodu, ki sodelujejo z delodajalci ali z brezposelnimi in zelo dobro poznajo tako potrebe delodajalcev v lokalnem okolju kot tudi sestavo, znanja in sposobnosti brezposelnih ter iskalcev zaposlitve, so pri izvedbi sodelovali tudi predstavniki agencij za zaposlovanje. Napoved primerljiva s podobnimi tujimi napovedmi

Poklicni barometer je kvalitativna raziskava, katere cilj je ugotoviti in prikazati predvidena gibanja na trgu dela. Iz raziskave je razvidno predvideno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po poklicih v naslednjem letu, in sicer na nivoju območnih služb Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) ter na nacionalni ravni. Raziskavo so v 90. letih zasnovali na Švedskem in jo po enaki metodologiji izvajajo v več evropskih državah. Poleg Švedske Poklicni barometer izvajajo tudi Finska, Poljska in Estonija.

Rezultat poklicnega barometra je razvrstitev poklicnih skupin v tri skupine. Prva je "primanjkljaj", v katero sodijo poklici, za katere se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev po njih v naslednjem letu presegle ponudbo na trgu dela. Kadra v teh poklicih bo premalo, da bi lahko pokrili potrebe delodajalcev. Kandidatov za prosta delovna mesta bo premalo, ker jih za ta mesta ni dovolj, ker kader sicer obstaja, a je premalo usposobljen ali zaradi neugodnih razmer, ki odvračajo kandidate. Druga skupina je "ravnovesje", o katerem govorimo, kadar predvidevamo, da bosta ponudba in povpraševanje po poklicih uravnotežena, v tretjo skupino, imenovano "presežek", pa sodijo poklici, za katere bo predvidoma manj razpisanih prostih delovnih mest kot bo iskalcev zaposlitve. Kandidati, ki bodo iskali delo v teh poklicih, bodo težje našli zaposlitev tudi, ko bodo imeli ustrezna znanja, kompetence in veščine za opravljanje poklica.

Prihodnje leto naj bi bilo v večini poklicev večje povpraševanje po delavcih, kot kadra, ki bo na voljo. FOTO: Thinkstock

Rezultat pilotne izvedbe Poklicnega barometra je napoved, ki je primerljiva s trenutnimi tujimi napovedmi. Za naslednje leto tako predvidevajo, da se bo pri razmeroma velikem številu poklicev pojavil primanjkljaj, nekaj poklicev bo v ravnovesju, razmeroma ozek nabor poklicev pa se bo razvrstil v kategorijo presežkov. Večina poklicev je padla v skupino 'primanjkljaj' Kar 111 od skupaj na nacionalnem nivoju ocenjenih 173 poklicnih skupin se je uvrstilo med primanjkljaj, med ravnovesje, pri katerem sta ponudba in povpraševanje približno usklajena, je bilo umeščenih 39 poklicnih skupin, za le 23 poklicnih skupin pa je predviden presežek. Razmerje med ponudbo in povpraševanjem je prikazano na ravni običajnih potreb delodajalcev v poklicih, ki se nanašajo na potrebna znanja, spretnosti, sposobnosti in veščine ter običajnih značilnosti, znanj, spretnosti in sposobnosti iskalcev zaposlitve, ki v obravnavanem poklicu iščejo zaposlitev.

Primanjkovalo naj bi tudi frizerjev. FOTO: Thinkstock