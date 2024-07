Nasprotje 'sonce in morje' dopusta: kraji stiske, grozodejstev, žalosti in bolečine

Trg temačnega turizma je ocenjen na okoli 32 milijard dolarjev, do leta 2031 pa naj bi presegel 38 milijard dolarjev.

Zgodnja definicija, ki sta jo opredelila John Lennon in Malcolm Foley , pravi, da gre za "predstavitev nečloveških dejanj in kako se ta razlagajo obiskovalcem".

Priljubljene znamenitosti temačnega turizma so Auschwitz, Černobil in Ground Zero v New Yorku, kjer sta nekoč stala znamenita dvojčka. Manj znane temačne turistične atrakcije pa lahko vključujejo pokopališča, dogodke na temo zombijev ali celo zgodovinske muzeje.

Temačni turizem je vrsta turizma, ki je v zadnjih letih deležna vse večje pozornosti. TV-oddaje, kot sta Chernobyl in The Dark Tourist, so predstavile koncept tega turizma številnim ljubiteljem potovanj po vsem svetu. Pa je temni turizem etičen?

Za mnoge je to zgolj možnost, da se lahko čustveno poglobijo v kraj tragedije. Za ljudi je pomembno, da sodelujejo in se potopijo v preteklo zgodovino in kulturo. Z obiskom temačnih turističnih krajev si lahko damo čas za razmislek o zgodovini.

Se pa tudi ta populacija z vzponom dokumentarcev in družbenih omrežij spreminja. Medtem ko dokumentarci nekatere kličejo k poglabljanju v tematiko in učenje, se najde vse več spletnih vplivnežev ali tistih, ki bi to radi postali, ki menijo, da so takšni kraji najboljša opcija za ustvarjanje vsebine. Pa ne izobraževalne.

In tukaj ta vrsta turizma trči ob vprašanje etike. Problemi nastajajo, ko turisti ne spoštujejo tistih, ki so bili prizadeti. "Neprimerno je snemati neprimerne fotografije in videe ali se smejati in šaliti na takih lokacijah," poudarja profesorica dr. Hayley Stainton, predavateljica na univerzi v britanskem Buckinghamshiru.

Strokovnjaki izpostavljajo, da priljubljenost mračnega turizma narašča, ker turisti vse bolj iščejo edinstvena in nenavadna doživetja, to pa pomeni odmik od klasičnega "sonce in morje" dopusta.