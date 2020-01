Cilji partnerstva so krepitev in povečanje prepoznavnosti Slovenije in nacionalne znamke I feel Slovenia ter predstavitev države, njene edinstvenosti, nišnosti, gospodarskih, naložbenih in turističnih priložnosti.

Projekt vodi družba Sport Media Focus, poleg sodelujejo pa še Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom), STO, Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (Spirit) ter Turizem Ljubljana.

Ob predstavitvi partnerstva so vsi sogovorniki poudarili, da gre za izjemno priložnost za promocijo Slovenije na področju turizma in gospodarstva. Sodelovanje bo obsegalo promocijo Slovenije na dvajsetih domačih tekmah Dallas Mavericks, na desetih tekmah v tej sezoni in desetih v sezoni 2020/21, ter poslovno konferenco Texas Feel Slovenia 12. marca po tekmi Dallas Mavericks - Denver Nuggets, ki bo obarvana povsem slovensko oziroma bo imela tematski naslov I Feel Slovenia Night.

Temu bo sledila še turistična delavnica, na kateri se bo poslovnim partnerjem, organizatorjem turističnih potovanj in medijem predstavilo okoli petnajst slovenskih podjetij. Vrednost sodelovanja je 100.000 evrov.

"Nastopil je čas, da Slovenija samozavestno stopi na ameriški trg. Slovenija ima s prihodom Dončića v Dallas oziroma Teksas izjemno izhodišče za promocijo, saj jo tam že zdaj bolje poznajo kot drugod v ZDA. S predvidenimi aktivnostmi želimo povečati našo prepoznavnost, hkrati pa v gospodarsko močnem okolju Sloveniji ponuditi priložnost za nove poslovne vezi," je uvodoma povedal direktor Sport Media Focusa Tomaž Ambrožič.

"Takšna priložnost, kot jo imamo z Luko Dončićem, se ponudi zelo redko. Verjamem, da jo bomo znali izkoristiti in nadgraditi, ter upam, da bo to sodelovanje, ki je po trenutni pogodbi enoletno, postalo dolgoročno," je dodal.

Slovenija se že nekaj let aktivno promovira v ZDA, od partnerstva z Dallas Mavericks pa si slovenski turizem veliko obeta."Zelo sem vesela, da so različne institucije v Slovenije združile moči pri tako inovativnem projektu. Ameriški trg je za slovenski turizem zelo pomemben, saj gre za goste z nadpovprečno potrošnjo, ki veliko potujejo tudi zunaj vrhuncev turistične sezone. Slovenijo bomo v Dallasu oziroma Teksasu predstavili kot trajnostno in zeleno destinacijo za petzvezdična doživetja,"je dejala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak.

"Hkrati me veseli, da vas lahko obvestim, da smo včeraj dokončno formalizirali dogovor z Luko Dončićem za promocijo Slovenije kot turistične destinacije. Glede na to, da Slovenska turistična organizacija daje velik poudarek digitalnemu trženju, bo to sodelovanje potekalo na družbenih omrežjih. V naslednjih mesecih bo Luka Dončić prek različnih družbenih omrežij delil fotografije, posnetke, izjave in podatke o Sloveniji in slovenskem turizmu. Ob tem bomo podobo Luke Dončića koristili tudi na drugih komunikacijskih kanalih ter pri oglaševanju Slovenije in slovenskega turizma," je poudarila.

Slovenija se bo predstavila tudi v uradni publikaciji lige NBA, ki bo izšla ob vikendu All Stars sredi februarja, kjer se pričakuje, da bo prav Luka Dončić eden od glavnih zvezdnikov.