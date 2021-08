33.000 evrov na teden le kaplja v (Jadransko) morje, navtični turizem je v zaletu

Hrvaški turistični delavci si manejo roke, ko gledajo letošnje sezonske številke, ki se vse bolj približujejo tistim iz rekordnega leta 2019. Posebej zadovoljni so v navtičnem sektorju, saj se privlačnost te ponudbe odraža tudi v nadpovprečnih rezultatih glede na ostale vrste namestitev. Pod julij so že potegnili črto in ugotovili, da je število nočitev v tem sektorju poskočilo za skoraj 90 odstotkov glede na lansko leto, medtem ko se je v ostalih vrstah nastanitev povečalo "le" za polovico.

icon-expand Zaradi pandemije postaja preživljanje dopusta v krogu družine in prijateljev vse bolj priljubljeno. FOTO: 24ur.com

Navtični turizem se je že lani, ko so bile druge veje te gospodarske panoge še v krču, zaradi omogočanja (samo)izolacije od drugih ljudi izkazal za odpornejšega na izgube. Pogled na (pri)obalni pas pri naših južnih sosedih pa v zadnjih tednih razkriva, da preživljanje dopusta na morju tudi letos ni le obdržalo priljubljenosti, temveč je postalo še popularnejše. To potrjujejo tudi številke.

icon-expand Jadrnice, jahte, gliserji in katamarani so napolnili Jadransko morje. FOTO: Dreamstime

Od začetka leta do konca julija je na Hrvaškem v segmentu navtični čarter, ki ga predstavlja najem plovila ali navtičnih storitev, našteli kar 214.000 prihodov in 1,35 milijona nočitev. To je 80 odstotkov več prihodov in 88 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani, kaj je že skoraj tri četrtine rezultata, doseženega v uspešnem letu 2019. "Privlačnost navtičnega segmenta ponudbe se odraža v izjemno dobrih in nadpovprečnih rezultatih glede na ostale vrste namestitev. Navtični čarter je zabeležil 88-odstotno rast števila nočitev, medtem ko vse ostale oblike nastanitve – hoteli, kampi, sobe pri zasebnikih – v povprečju beležijo 50-odstotno rast," so za 24ur.com številke nanizali pri Hrvaški turistični skupnosti (HTZ). Kot so dodali, so za največje število nočitev v tem času poskrbeli Avstrijci z 200.000 nočitvami, le 2000 manj so jih našteli pri Nemcih, sledijo Čehi in Poljaki, na petem mestu pa smo Slovenci s 106.000 nočitvami od januarja do avgusta.

Istra in Kvarner konstanta, jugu gre vse bolje Po zadnjih uradnih podatkih je bilo v hrvaških marinah na voljo 18.625 privezov. Številni – od Umaga do Dubrovnika – so pod okriljem verige marin ACI, ki velja za največjo tovrstno verigo na območju Sredozemlja. Čeprav se je sezona začela pozneje kot prejšnja leta, se je v primerjavi z letom 2020 začela z znatno bolj dinamičnim ritmom, pravijo. Marine v Istri in Kvarnerju so pretežno 'celoletne', kar pomeni, da je največ tistih uporabnikov, ki se odločijo za letni privez. Tam zato niti lani niti v prvi polovici letošnjega leta niso opazili večjih odstopanj.

icon-expand Za tovrstno dopustovanje je treba imeti globoke žepe. FOTO: Dreamstime

Se pa je po pričakovanjih v primerjavi z lanskim letom dinamika povečala v marinah v šibeniški in splitski regiji, saj se tam največkrat uporablja dnevni privez. "V dubrovniško regijo pa največ gostov prileti, zato je zmanjšanje števila potnikov in zračnega prometa na splošno vplivalo na poslovanje teh marin v lanski sezoni. Nato pa so letošnje nove letalske povezave in ugodna epidemiološka slika v državi vplivale na znatno povečanje števila privezov plovil v tranzitu v marinah dubrovniške regije," so zapisali v odgovoru za naš portal. Morjeplovci pa letos izpostavljajo še eno stvar – da se je nekoliko spremenila narodnostna struktura gostov, ki jih običajno srečujejo v marinah. "Zaradi njihovega geostrateškega položaja je v marinah Istre in Kvarnerja največ gostov iz Slovenije, Italije, Nemčije in Avstrije, v marinah v srednjem in južnem Jadranu pa je vse več gostov tudi iz držav srednje in vzhodne Evrope, kot so Češka, Madžarska in Poljska," so nam potrdili tudi v ACi-ju.

icon-expand Cena najema je odvisna od velikosti, starosti in moči plovila, prisotnosti posadke in tako naprej. FOTO: 24ur.com

Treba je seči globoko v denarnico Navtični čarter namreč velja za prestižen način preživljanja dopusta. Pogled na eno izmed hrvaških spletnih strani, ki oddajajo plovila v najem, tako razkriva, da bi v Trogirju najem 20-metrske jahte od tega do naslednjega petka stal dobrih 33.000 evrov. Za ta denar bi skupaj s posadko dobili plovilo MCY 66 z močjo motorja 745 kW, izdelano leta 2019. Na njem je uradno prostora za šest ljudi, ima tri kabine in tri kopalnice. K ceni najema pa je treba prišteti še gorivo, ki bi ga porabili za plovbo po Jadranu. Kljub temu je takih, ki si lahko privoščijo tovrstni oddih, očitno vse več. In tudi pri ACI-ju so z rezultati, ki so jih v prvi polovici leta dosegli kljub izzivom nepredvidljivega razvoja pandemije covida-19, zelo zadovoljni. Prostih plovil ni več Hrvaška ima sicer v segmentu navtičnega čarterja – jaht, jadrnic, gliserjev in katamaranov – 4.500 plovil, med katerimi pa trenutno ni prosto nobeno, je poročal HRT. "Po naših informacijah so plovila rezervirana do konca septembra, verjetno pa bo zanimanje tudi vsaj še v delu oktobra," je za televizijo dejal predsednik združenja marin pri hrvaški gospodarski zbornici Sean Lisjak, ki je dodal, da opažajo tudi rast zanimanja za megalomanske jahte, ki v teh dneh križarijo ob jadranski obali – do konca leta bi ta lahko bila tudi 10-odstotna.