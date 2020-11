Naznanitev cepiva proti koronavirusu poskrbela za ples delnic na borzah

Farmacevtska giganta Pfizer in BioNTech, razvijalca cepiva proti koronavirusu, sta sporočila, da bo cepivo proti koronavirusu morda na voljo že v naslednjih mesecih. Ta novica je poskrbela za pravi ples na borzah, kjer zdaj slavijo dejavnosti, katerim smo se morali vse od pomladi odrekati, nekakšni poraženci pa so postala podjetja, ki so nam v času koronavirusa omogočala čim bolj normalno življenje. Med njimi je tudi vsem znana aplikacija Zoom.