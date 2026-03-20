'Ne pričakujem, da bi se v obdobju pol leta zgodilo pomanjkanje goriva'

V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili strokovnjaka za energetiko Tomija Medveda, ki ocenjuje, da sprostitev 30 milijonov litrov blagovnih rezerv predstavlja le štiri do pet odstotkov vseh razpoložljivih rezerv. Meni, da je namen tega vladnega ukrepa sicer predvsem zagotavljanje večje likvidnosti dobave na bencinskih servisih, ne pa odziv na resnejšo motnjo ali grožnjo pomanjkanja goriva.

"Kar zadeva začasno omejitev točenja, ki so jo sprejeli nekateri ponudniki, pa so te omejitve zgolj preventivne narave," ocenjuje, meni pa tudi, da so omejitve sicer namenjene predvsem spodbujanju racionalnega in solidarnega ravnanja potrošnikov, da ne prihaja do nepotrebnega kopičenja goriva.

Pa obstaja morebiti resna nevarnost, da v Sloveniji zmanjka goriva? Medved odgovarja, da v naslednjih treh mesecih zagotovo ne, prav tako pomanjkanja goriva ne pričakuje niti v obdobju šestih mesecev.

"Seveda pa v primeru dolgotrajnejših geopolitičnih zaostritev oz. daljših motenj zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu obstaja možnost, da bi se razmere v jesenskih mesecih zaostrile do te mere, da bi bilo potrebno razmišljati mogoče tudi o omejevanju porabe," dodaja.