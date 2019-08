Ne samo da ga radi pijemo, tudi varimo ga radi

Skoraj ne mine dan, ki ne bi bil namenjen obeleževanju, spominu ali opominu na vse mogoče stvari: na naravo, bolezni, dogodke, ljudi … Vsak prvi petek avgusta pa svet izrazi spoštovanje do izdelovalcev piva, hmeljarjev in vseh v verigi, ki skrbijo za primerno kulturo pitja. Pivo je najbolj priljubljena in razširjena nizkoalkoholna pijača na svetu, zato smo zbrali nekaj zanimivih statistik.

Danes praznujemo mednarodni dan piva, ki ne kuje v nebo zgolj pivovarjev in hmeljarjev, temveč je ob enem simbol povezovanja, sprejemanja različnosti med narodi in globalne povezanosti, saj je pivo mogoče dobiti skorajda povsod po svetu ter velja za pijačo prijateljstva. Ob enem današnji dan spodbuja pivovarje, da obiščejo, preizkusijo in se poklonijo pivu svojih konkurentov. Običaj v svetu namreč je, da se na ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva, so pojasnili tradicijo z Združenja slovenskih pivovarn na svoji spletni strani.

Pivo je narejeno iz štirih osnovnih sestavin: vode, sladu (pšeničnega, rženega, koruznega, ajdovega ...), hmelja, ki pivu daje obstojnost in okus, ter kvasa, ki omogoči vrenje in tvorbo CO2 ter alkohola. FOTO: Shutterstock

To priljubljeno pijačo, ki je stara več tisoč let, so poznali že stari Egipčani. "V Sloveniji imamo prve pisne dokaze o varjenju piva v dokumentih Noticia Bonorum de Lonca iz leta 1160," so na internetni strani zapisali z Združenja slovenskih pivovarn. V zadnjih petih letih se je število pivovarn v EU podvojilo Samo v EU imamo okoli 9500 pivovarn, številka ne vključuje tistih iz Švice in Norveške. Po zadnjih podatkih, ki jih navaja Združenje slovenskih pivovarn, smo imeli 5. februarja 2019 v Sloveniji 105 pivovarn, od tega je 97 takšnih, ki proizvedejo manj kot 20.000 hektolitrov piva in sodijo med male proizvajalce piva (MPP). Statistični urad RS (Surs) pa navaja, da je Sloveniji v letu 2018 delovalo 61 podjetij, katerih glavna dejavnost je bila proizvodnja piva. Njihovo število se je zelo povečevalo v letih po letu 2010, ko jih je bilo zgolj 13.

Slovenci smo v letu 2018 več piva izvozili kot uvozili. Izvozili smo ga za 34,1 milijona evrov, uvozili pa za 28,5 milijona evrov. Izvoz piva se je glede na leto 2017 povečal za skoraj 20 odstotkov, uvoz pa za tri odstotke zmanjšal, kaže statistika Sursa. Največ se je našega piva zahotelo Hrvatom – izvozili smo jim ga 30 odstotkov. V Italijo smo ga izvozili 21 odstotkov, v Bosno in Hercegovino 19 odstotkov, uvozili pa iz Avstrije – 40 odstotkov, Hrvaške – 19 odstotkov in Češke – 10 odstotkov. Najbolj žejni so Čehi Največ piva, po podatkih Brewers of Europe za leto 2017, popijejo Čehi – 135 litrov na leto. Podatek velja za populacijo, starejšo od 15 let. Sledijo jim Avstrija s 105 litri, Nemčija s 101 litrom in Poljska s 97 litri. Slovenec po njihovih podatkih zaseda 10. mesto z 78 popitimi litri na leto, so sporočili z Združenja slovenskih pivovarn. Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) kažejo nekoliko drugačno sliko, da Slovenci zvrnemo več vrčkov piva. "Prebivalec Slovenije, star najmanj 15 let, je porabil v letu 2017 povprečno 92 litrov piva," navaja podatke NIJZ Surs. Podatek o registrirani porabi alkohola (v pivu) na prebivalca so izračunali iz podatkov o industrijski proizvodnji, uvozu, izvozu in zalogah alkoholnih pijač.

Slovenec povprečno popije 92 litrov piva na leto. FOTO: Shutterstock

Evropejci zadnja leta pijemo več piva, alkohola pa na splošno manj Na Združenju slovenskih pivovarn na osnovi podatkov Brewers of Europe ugotavljajo, da se poraba alkohola v EU že nekaj let znižuje. Znotraj te porabe pa se je nekoliko povečalo uživanje piva. Tako je povprečni Evropejec, starejši od 15 let, v letu 2016 od vsega popitega alkohola popil dobrih 50, leta 2017 pa dobrih 53 odstotkov piva. "V Sloveniji beležimo nekoliko drugačen trend, saj se je poraba alkohola po letih upadanja med 2012–2015 ponovno dvignila in je nov padec opažen šele v letu 2016. Od vsega popitega alkohola smo Slovenci leta 2010 popili dobrih 44, leta 2016 pa dobrih 41 odstotkov piva," so pojasnili na Združenju slovenskih pivovarn. Slovenija tretja pridelovalka hmelja v EU Brez prizadevnih hmeljarjev seveda ne bi bilo pivskih užitkov. Slovenski hmeljarji so v letu 2018 na skoraj 1.700 hektarjih površine pridelali 3.078 ton hmelja, kar je največ od leta 1998 in za 43 odstotkov več kot v letu 2017. Večji pridelovalki hmelja med državami članicami EU sta le še Nemčija in Češka.

Pivovarska praznovanja Slovenski pivovarji bodo organizirali vrsto praznovanj, ne le na današnji praznični dan, temveč tudi jutri. Danes se končuje letos največji strokovni dogodek s področja hmeljarstva v Sloveniji, 57. Mednarodni kongres hmeljarjev, ki ga organizirajo člani Združenje hmeljarjev Slovenije, partnerji Združenja slovenskih pivovarn. Pričakujejo najbolj množično praznovanje v Žalcu ob fontani piv Zeleno zlato, še posebej pa v soboto, ko organizatorji vabijo na 'Beer Garden', so sporočili z Združenja slovenskih pivovarn.

