Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Ne vedo, kako je Slovenija pristala na črnem seznamu, a 'zadeva je zdaj urejena'

New York, 13. 09. 2025 14.40 | Posodobljeno pred 39 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
8

Ameriški imetniki računov britanske digitalne banke Revolut niso mogli pošiljati nakazil v Slovenijo ali prejemati nakazil iz nje. Po predhodni razlagi Revoluta naj bi bila težava povezana z enim od njihovih partnerjev. Kot je v petek povedal veleposlanik Slovenije v Washingtonu Iztok Mirošič, je zadeva sedaj urejena in omejitev ni več.

'Zadeva je urejena. Slovenija ni več na črni listi, Revolut deluje'

Revolut
Revolut FOTO: Shutterstock

Zadeva je urejena in Slovenije več ni na sankcijski listi banke Lead, ki za britansko digitalno banko Revolut opravlja nakazila in druge bančne storitve v ZDA, je dejal veleposlanik Slovenije v Washingtonu Iztok Mirošič.

Povedal je, da je poklical odgovorne pri banki Lead in Revolutu, kjer mu ni znal nihče razložiti, zakaj se je Slovenije kot edina članice EU uvrstila na sankcijski seznam.

Preberi še Preobrat: Slovenija ne bo več na črni listi

Prav tako so poklicali tudi ministrstvo za finance ZDA in dobili pričakovano potrdilo, da Slovenije ni na nobenem sankcijskem ali črnem seznamu. Medtem pa naj bi bila Slovenija pri banki Lead skoraj leto dni na črnem seznamu držav, v katere ni mogoče nakazovati denarja ali ga od tam prejemati. Med drugim so na seznamu Albanija, Kosovo, Belorusija in Rusija.

revolut slovenija črni seznam
Naslednji članek

Za Telekomove posle na Kosovu oprostilna sodba

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
13. 09. 2025 15.24
+1
Pa tako so se tega veselili na grezničnem portalu Tomašičeve Nove. Zdaj pa nič! O, joj!
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
13. 09. 2025 15.23
+1
revoljut, če želite podpirati žide!
ODGOVORI
1 0
Slavko BabIč
13. 09. 2025 15.22
+1
Nikoli ne bi uporabljal Revolut! Sedaj in v prihodnje!
ODGOVORI
1 0
Divji petelin
13. 09. 2025 15.18
Ja to so naredili ker niso zmogli prekanalizirati ukradenega denarja v Sloveniji deželi ispod Alp…pri nas se denar odtujeva strašno
ODGOVORI
0 0
Kriplin
13. 09. 2025 14.51
-4
Velik uspeh vlade in slovenske diplomacije! V svobodi je res vse boljše!
ODGOVORI
1 5
OrodniK
13. 09. 2025 15.09
+2
Sarcasm off🤣
ODGOVORI
2 0
polnjenapaprika
13. 09. 2025 14.50
-1
jaz revoljut spljoh ne
ODGOVORI
0 1
2mt8
13. 09. 2025 15.11
-1
Samo gotovin za burek in limunjad
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256