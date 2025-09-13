Ne vedo, kako je Slovenija pristala na črnem seznamu, a 'zadeva je zdaj urejena'

'Zadeva je urejena. Slovenija ni več na črni listi, Revolut deluje'

Zadeva je urejena in Slovenije več ni na sankcijski listi banke Lead, ki za britansko digitalno banko Revolut opravlja nakazila in druge bančne storitve v ZDA, je dejal veleposlanik Slovenije v Washingtonu Iztok Mirošič.

Povedal je, da je poklical odgovorne pri banki Lead in Revolutu, kjer mu ni znal nihče razložiti, zakaj se je Slovenije kot edina članice EU uvrstila na sankcijski seznam.