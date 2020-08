Nedeljsko nakupovanje se vrača tudi v nakupovalna središča

Nakupovanje živil ob nedeljah, kot so ga bili potrošniki vajeni pred epidemijo covida-19, se je znova vzpostavilo. Potem ko so se prejšnjo nedeljo za odprtje odločili v Mercatorju, Tušu, Hoferju in Eurospinu, danes trgovine odpirajo še Spar, Lidl, Leclerc in Jager.

icon-expand Nedeljsko nakupovanje se vrača. FOTO: Dreamstime Vrata bodo danes odprla tudi nakupovalna središča pod okriljem SES: ljubljanski Citypark, Aleja in center Vič, celjski Citycenter ter mariborski Europark. Vlada je odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikov, s katerim je v času epidemije covida-19 omejila delovanje večine dejavnosti, spremenila prejšnji teden. Prvič po epidemiji so bile trgovine lahko odprte prejšnjo nedeljo. S spremembo je odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa trgovin z živili in prepoved obratovanja ob nedeljah. Zdaj so sproščene vse omejitve iz odloka, prepoved velja le še za obratovanje diskotek in nočnih klubov. Sindikati nezadovoljni V Sindikatu delavcev trgovine Slovenije so se že pred časom odzvali na ponovno nedeljsko odpiranje trgovin in nakupovalnih središč. Menijo, da je podobno kot pri noveli zakona o trgovini prevladal kapital, odprtje trgovin ob nedeljah pa da je "ponoven nož v hrbet delavskemu razredu".