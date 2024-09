Neenakost raste: delavcem vedno manj, prikrajšani za več milijard

Svetovni delež dohodka od dela oziroma delež celotnega prihodka v gospodarstvu, zasluženega z delom, se je po ugotovitvah ILO od leta 2004 do danes zmanjšal za 1,6 odstotne točke. "Čeprav se to morda zdi malo, letni primanjkljaj dohodka od dela letos znaša 2400 milijard dolarjev (2171 milijard evrov). Toliko manj so delavci zaslužili, ker delež dohodka od dela v primerjavi z letom 2004 ni ostal stabilen," so zapisali.