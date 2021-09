Neenakost v Googlu: delavci, ki delajo od doma, naj bi bili plačani manj

Številna podjetja iz Silicijeve doline, ki stremijo k temu, da bi se njihovi zaposleni vrnili na delovna mesta, so začela eksperimentirati s strukturo plač zaposlenih. Velika tehnološka podjetja, kot so Microsoft, Facebook in Twitter, so zaposlenim, ki živijo na območjih, na katerih je življenje cenejše, znižala plače. Manjša podjetja, kot sta Reddit in Zillow, se za poseg v plače nista odločila, saj da ljudje, ki prihajajo z različnih koncev, skrbijo za razgibano strukturo zaposlenih v podjetju. Googlov predstavnik je dejal:" Naši kompenzacijski paketi so bili vedno določeni glede na lokacijo in vedno plačujemo najbolje na trgu glede na plače v kraju, iz katerega delajo delavci."

"Namen našega novega orodja je pomagati delavcem pri sprejemanju premišljenih odločitev o tem, iz katerega mesta ali zvezne države delajo in kakšne bodo posledice, če se bodo preselili ali delali na daljavo," so pojasnili pri tehnološkem velikanu. Google plač ne bo spreminjal, če bodo delavci na daljavo vedno delali iz istega mesta.