Negotovost in obup odpuščenih delavcev Gorenja

Za Gorenje so sicer v družbi napovedali, da bodo skupno število delovnih mest zmanjšali predvidoma za 544. Od tega bodo odpustili omenjenih 322 delavcev, številki 544 pa se bodo skušali približati s t.i. mehkimi metodami, so pojasnili nedavno.

"Prejšnji teden so nadrejeni svojim zaposlenim, ki so na seznamu presežnih delavcev, to povedali in pojasnili, kaj zanje to pomeni," so glede obveščanja presežnih delavcev v proizvodni družbi Gorenje pojasnili v Hisense Gorenju.

Več o odpuščanju v nocojšnji oddaji Svet na Kanalu A. Pretresljive izpovedi prestrašenih delavk in delavcev, ki so tudi po skoraj treh desetletjih dela v Gorenju zdaj ostali brez službe. Veliko od njih je že precej v letih, mnogi že sedaj živijo v težkih razmerah.

Sicer pa so na velenjski območni službi zavoda za zaposlovanje letos doslej iz Gorenja prejeli 288 prijav brezposelnih, je za Radio Slovenija povedala vodja velenjske območne službe zavoda za zaposlovanje Nataša Detečnik.

Glede prenosa servisne mreže, ki zaposluje 74 sodelavcev, na zunanjega izvajalca, pa so danes v Gorenju pojasnili, da se ne dogovarjajo z družbo Klima Petek, ampak z lastnikom družbe Klima Petek in"novim podjetjem, ki bo namenjeno izključno opravljanju servisne dejavnosti za Gorenje in ne bo imelo nobene povezave s podjetjem Klima Petek ali s posli tega podjetja".

"V zvezi s prenosom servisne dejavnosti v Sloveniji smo zbrali ponudbe in izbrali najugodnejšo izmed petih. Glede tega smo se sestali s serviserji, njihova vprašanja in pobude pa bomo posredovali lastniku, prav tako je na njihova vprašanja odgovarjal ponudnik za prevzem. Uradnih postopkov, ki so predvideni ob prenosu dejavnosti, še nismo začeli, prav tako še nismo podpisali nobene pogodbe,"so pojasnili v Gorenju.

So pa poudarili, da bodo ob zavedanju, da je ustrezna in kakovostna servisna dejavnost eden ključnih elementov blagovne znamke in zadovoljstva uporabnikov, prevzemniku postavili "stroge pogoje glede izvajanja te storitve in za njihovo izpolnjevanje uvedli ustrezne varovalke". Ena od teh je, da od prevzemnika v primeru, če bi pri njem prišlo do poslabšanja kakovosti storitve in poslovanja, takoj znova sami prevzamejo lastništvo.

Še naprej bo Gorenje prek lastne aplikacije tudi spremljalo opravljanje servisnih storitev, prav tako bo moral prevzemnik vseskozi omogočati popoln vpogled v svoje poslovne knjige in tri leta zagotavljati zaposlenim enake pravice, kot so jih imeli pred prevzemom, kar bodo tudi nadzorovali, so še napovedali v Gorenju.

Servis kot organizacijska enota sicer sodi pod družbo Hisense Gorenje Europe, servisna mreža, ki jo prenašajo na zunanjega izvajalca, pa pod Gorenje Slovenija.

V Gorenju namreč zaradi spremembe poslovnega modela v celotni skupini in osredotočanja na temeljno dejavnost določene dejavnosti, za katere je to iz poslovnih razlogov za družbo ustrezneje, prenašajo na zunanje izvajalce.