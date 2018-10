Neizprosna bitka za pridne roke, iščejo jih tudi z 'jumbo' plakati

Ste si kdaj predstavljali, da bomo v Sloveniji prišli tako daleč, da bodo podjetja delavce iskala kar z jumbo plakti ob cestah? Pa ne samo slovenska podjetja, tudi avstrijska to počenejo v Sloveniji. Med državami v Evropski uniji se bije prava vojna za delavce, stvari so prišle celo tako daleč, da je jasno, četudi ti ponujaš delovno mesto, nisi tisti, ki izbira, že nekaj časa so glavni delavci.