'Nek je v Evropi sinonim za stabilno, zanesljivo in varno jedrsko elektrarno'

Nuklearna elektrarna Krško je po besedah premierja Roberta Goloba v Evropi sinonim za stabilno, zanesljivo in varno jedrsko elektrarno. Če bi bilo takšnih jedrskih elektrarn, kot je Nek, več, bi "bile energetske razmere na evropski ravni bistveno boljše", je prepričan. Ob tem je ob obisku v nuklearki stroko pozval, naj čim prej pred javnost pride s serijsko rešitvijo tehnologije za nov jedrski blok, tako da bo politika lahko začela iskati nacionalno soglasje za investicijo.

Predsednik vlade Robert Golob se je ob obisku v Krškem seznanil z razmerami v nuklearki in potekom njenega remonta, ki naj bi se zaključil v naslednjem tednu in s katerim elektrarna po 40 letih delovanja začenja nov 20-letni cikel obratovanja. V izjavi za medije je "z velikim nacionalnim ponosom" izpostavil, da je Nuklearna elektrarna Krško (Nek) prva jedrska elektrarna v Evropi, ki s tokratnim remontom v takšnem obsegu zaključuje 10-letni investicijski cikel po katastrofalni jedrski nesreči v japonski Fukušimi. Če bi bilo takšnih jedrskih elektrarn, kot je Nek, več, bi "bile energetske razmere na evropski ravni bistveno boljše", je prepričan premier. Z vodstvom se je pogovarjal tudi o trenutnih napetih razmerah v energetiki in ugotovili so, da je zdaj priložnost za to, da jedrska opcija dobi svoje mesto v prihodnosti. Predsednik vlade je namreč prepričan, da se bo Evropa zelo težko izvlekla iz sedanje energetske situacije brez maksimalne uporabe vseh tehnologij. Na prvem mestu je prehod na obnovljive vire energije, a jedrska energije ima zdaj priložnost, da se spet uveljavi in ponudi rešitve za celotno Evropo, je povedal.

icon-expand Robert Golob FOTO: Aljoša Kravanja

Kot je pojasnil, je "dal izziv stroki", da v čim krajšem roku ponudi serijsko rešitev jedrske tehnologije zahodnega izvora, tako da bo politika lahko začela iskati nacionalno soglasje za naložbo v drugi blok nuklearke. Ali bo to lahko pripravila v letu ali dveh, bo pokazal čas, je pristavil, bodo pa družbi Gen energija, ki je lastnica nuklearke, na vladi dali mandat, da pospeši priprave. Golob se namreč zaveda, da bo za takšno veliko in drago naložbo potreben referendum. Po njegovi oceni obstaja možnost, da bo ta že ob koncu tega mandata, najpozneje pa da bi do njega moralo priti v petih letih. Takrat morajo biti vse tehnološke in ekonomske podrobnosti investicije na mizi, je menil.