Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujina GospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Gospodarstvo

Nek po remontu znova v omrežju

Krško, 28. 10. 2025 18.05 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
4

Nuklearno elektrarno Krško so po uspešno končanem rednem remontu spet priključili na elektroenergetsko omrežje. V naslednjih dneh bodo po standardnih postopkih postopoma povečevali njeno moč, so sporočili iz elektrarne.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško FOTO: Damjan Žibert

Remont, ki so ga začeli 28. septembra, je vključeval menjavo goriva, vzdrževanje in preverjanje strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter tehnološke posodobitve, ki bodo po navedbah Neka prispevale k še večji varnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti elektrarne.

V sredici reaktorja so zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov, kar zagotavlja zanesljiv vir energije za obratovanje elektrarne do naslednjega remonta, predvidenega spomladi 2027, so navedli.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško FOTO: Damjan Žibert

"Z več sto testiranji smo potrdili ustrezno delovanje komponent in sistemov ter pregledali celovitost opreme in struktur. Dela so potekala na podlagi premišljenega načrtovanja, izkušenj in medsebojnega sodelovanja, za kar se zahvaljujemo zaposlenim v Neku ter poslovnim partnerjem iz domačega in mednarodnega okolja," so zapisali.

Letos načrtujejo proizvodnjo 5,4 milijarde kilovatnih ur električne energije, kar po njihovih navedbah pomembno prispeva k stabilnosti slovenskega in hrvaškega elektroenergetskega sistema.

nek nuklearna elektrarna krško remont jedrska elektrarna krško jek
Naslednji članek

Investicijski bankir Rickards: Ponovno smo v balončku, le vprašanje časa je, kdaj bo počil

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zmerni pesimist
28. 10. 2025 19.54
Sem malo poslušal goloba v NM kako je spet samo nekaj nakladal
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
28. 10. 2025 19.14
+1
Kdaj bodo HRVATI odpeljali svojo svinjarijo iz tega KOTLA...45.let ni dogovora, ni mesta odlagališča, ni denarja so samo laž o poceni energiji ki to ni..in čisti ki to sploh ni, naj jedrski lobi, Golob in zagovorniki pojedo te tone Visoko radioaktivnih odpadkov in naj se ne obnašajo, to naj bo problem naslednjih generacij..
ODGOVORI
2 1
zurc
28. 10. 2025 19.38
-1
na koncu je morda res najboljša rešitev to odlagališče ki se gradi zravem nuklearke , ne pa nekaj tukaj nekaj pa na drugi lokaciji je vsaj vse pod kontrolo ljudi ki vedo kaj delajo ,ni zastonj krška nek ena najbolj varnih na svetu
ODGOVORI
0 1
Omreznina2024
28. 10. 2025 19.10
-2
Kdor dobi na lotu milijone naj prispeva za skupino brez imena , da naredi red ,ker ta država ni sposobna varovat svoje delovne ljudi, varuje kriminalce.
ODGOVORI
1 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330