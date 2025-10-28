Nek po remontu znova v omrežju

Remont, ki so ga začeli 28. septembra, je vključeval menjavo goriva, vzdrževanje in preverjanje strojne, električne in merilno-regulacijske opreme ter tehnološke posodobitve, ki bodo po navedbah Neka prispevale k še večji varnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti elektrarne.

V sredici reaktorja so zamenjali 56 od 121 gorivnih elementov, kar zagotavlja zanesljiv vir energije za obratovanje elektrarne do naslednjega remonta, predvidenega spomladi 2027, so navedli.