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Gospodarstvo

NEK še obratuje s polno močjo, a pretok Save je nizek

Ljubljana, 03. 08. 2026 16.39 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Jedrska elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško za zdaj obratuje s polno močjo, vendar pristojni opozarjajo, da se približujejo razmeram, ko bo zaradi okoljskih omejitev, povezanih z reko Savo, morda potrebno zmanjšanje moči reaktorja ali celo postopna zaustavitev elektrarne.

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) tudi danes obratuje s polno močjo reaktorja, vendar zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save uporablja sistem hladilnih stolpov za dodatno hlajenje. Ob tem opozarjajo, da se približujejo okoliščinam, ko bo zaradi okoljskih omejitev, povezanih z reko Savo, morda treba zmanjšati moč reaktorja, v najslabšem primeru pa tudi postopoma zaustaviti elektrarno.

Pretok Save je zaradi pomanjkanja padavin nizek, temperatura reke pa je trenutno sicer nekoliko nižja kot ob vrhuncu preteklih vročinskih valov.

Kot pojasnjujejo v NEK, ob nizkih pretokih Save in visokih temperaturah za zagotavljanje skladnosti z okoljskimi omejitvami uporabljajo sistem hladilnih stolpov za dodatno hlajenje v tretjem hladilnem krogu.

Takšen način obratovanja pa vpliva tudi na proizvodnjo električne energije. Zaradi večje lastne porabe elektrike za delovanje hladilnih stolpov ter zmanjšanega termodinamičnega izkoristka sekundarnega kroga, ki je odvisen od temperature hladilne vode, se zmanjšata izkoristek elektrarne in njena izhodna moč, posledično pa tudi količina proizvedene električne energije.

Krška nuklearka
Krška nuklearka
FOTO: Bobo

Elektrarna mora pri obratovanju spoštovati okoljske omejitve. Zagotoviti mora, da dnevna povprečna temperatura Save na točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne preseže 28 stopinj Celzija, povprečni dnevni prirast temperature reke pa ne sme biti višji od treh stopinj Celzija.

V NEK poudarjajo, da bodo obratovanje tudi v prihodnje prilagajali razmeram na Savi in zagotavljali spoštovanje vseh predpisanih omejitev.

Ob tem so pristojne institucije že obvestili, da se približujejo okoliščinam, ko bo zaradi okoljskih omejitev, povezanih z reko Savo, treba zmanjšati moč reaktorja, v najslabšem scenariju pa tudi postopoma zaustaviti elektrarno.

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KOMENTARJI1

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Minifa
03. 08. 2026 16.53
Problem bo če potrebno zmanjševati moč, kajti regulacija jena psu, to je naraejeno samo tako zalavfaj, pa na FUL in ne diraj, že ko je potrebno ta šporhet zaustavit vsem lasje stojijo pokonci in to se bo pokazalo kmalu..??
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