NEK še obratuje s polno močjo, a pretok Save je nizek

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) tudi danes obratuje s polno močjo reaktorja, vendar zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save uporablja sistem hladilnih stolpov za dodatno hlajenje. Ob tem opozarjajo, da se približujejo okoliščinam, ko bo zaradi okoljskih omejitev, povezanih z reko Savo, morda treba zmanjšati moč reaktorja, v najslabšem primeru pa tudi postopoma zaustaviti elektrarno.

Pretok Save je zaradi pomanjkanja padavin nizek, temperatura reke pa je trenutno sicer nekoliko nižja kot ob vrhuncu preteklih vročinskih valov.

Kot pojasnjujejo v NEK, ob nizkih pretokih Save in visokih temperaturah za zagotavljanje skladnosti z okoljskimi omejitvami uporabljajo sistem hladilnih stolpov za dodatno hlajenje v tretjem hladilnem krogu.

Takšen način obratovanja pa vpliva tudi na proizvodnjo električne energije. Zaradi večje lastne porabe elektrike za delovanje hladilnih stolpov ter zmanjšanega termodinamičnega izkoristka sekundarnega kroga, ki je odvisen od temperature hladilne vode, se zmanjšata izkoristek elektrarne in njena izhodna moč, posledično pa tudi količina proizvedene električne energije.