NEK v soboto dosegel 500 dni neprekinjenega delovanja s polno zmogljivostjo

Kot so ocenili v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), je ta dosežek "rezultat profesionalnosti, strokovnosti in timskega dela vseh sodelavcev in poslovnih partnerjev". Ob tem so spomnili, da so se med 32. gorivnim ciklom soočali s pandemijo covida-19, energetsko krizo ter vročim in sušnim poletjem. "NEK je vse to obdobje deloval na polni moči ter s svojo stabilnostjo in zanesljivostjo potrdil svojo pomembno vlogo za delovanje elektroenergetskega sistema tudi v zaostrenih razmerah," so še izpostavili pri NEK.