Nekateri podjetniki bodo morali vračati državno pomoč, zaradi česar jim grozi stečaj

Športni hotel Soča v središču Bovca je edini v letu 2020 na novo odprt hotel v Sloveniji. V lanskem letu so obratovali le 13 dni in, predvsem na račun turističnih bonov, v tem zelo kratkem času ustvarili kar nekaj prihodkov. "Prihodkovno smo prišli na enak nivo kot leta 2019, seveda z bistveno večjim številom zaposlenih, ampak to pomeni seveda, da moramo podporo države vrnit,"pove Goran Knavs s Soča Raftinga.

In to kljub temu, da so poslovno leto 2020 končali z bistveno večjimi stroški in pod črto slabšim poslovnim izidom kot leto prej. Eden od pogojev za pridobitev državne pomoči je namreč dovolj velik izpad prihodkov, kakšni so bili stroški in kakšen je bil poslovni izid očitno ni pomembno.