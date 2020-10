Nekaterim dobaviteljem so se prihodki zmanjšali tudi za 99 odstotkov

V Sloveniji je registriranih okoli 10 tisoč gostinskih obratov, ki so vsi spet zaprli svoja vrata. Izjema so restavracije, ki lahko ponujajo prevzem hrane, in hoteli. A za enega izmed dobaviteljev svežega mesa, rib, testenin in drugih izdelkov je že prva ustavitev javnega življenja prinesla ogromne izgube. "Naš posel temelji na gostincih in hotelirstvu. Zdaj je upadel za 90 odstotkov. Še dobro, da imamo manjša naročila in da nismo nikoli jemali artiklov na zalogo, temveč le toliko, kolikor so potrebovale restavracije. Ko smo videli, kaj se približuje, smo zadevo zmanjšali na minimum,"je povedal direktor Cool Housa Jani Durini.

Podjetje Digit iz Komende je mnogo večje; s hrano in pijačo oskrbuje okoli 700 gostinskih lokalov. "V prvi fazi je bilo katastrofalno, ker so bili gostinci v položaju, ki ga pred tem niso poznali, in so se zato težko prilagodili. Tako smo imeli takrat upad prometa za polovico ali celo več," je povedal direktor Digita Rok Miklič. V drugi karanteni je situacija zanje mogoče nekoliko boljša, ker so se gostinci prilagodili z možnostjo prevzema hrane, zalagajo še delujoče trgovine, nekaj denarja pa so imeli tudi na zalogi. "Z lastnimi viri smo tako prebrodili to likvidnostno krizo, ker tudi gostinci niso imeli sredstev za poplačilo obveznosti," je razložil Miklič.