Nekdanja državna prvakinja razkriva, kako je rešila svoje lasišče

Ko se ena vrata zaprejo, se pogosto odprejo druga. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi svojo življenjsko pot preusmerila iz profesionalnega športa v svet naravne kozmetike. Iz osebne težave, srbečega in razdraženega lasišča, je nastala blagovna znamka Néa Maliá, ki danes navdušuje več kot 3000 uporabnikov po Sloveniji.

Včasih v športu, danes v podjetništvu

Nike je več let živela za badminton. Bila je državna prvakinja in šport je bil del njenega vsakdana, dokler ni poškodba prekinila njene kariere. A prav šport ji je dal temelje, na katerih danes gradi uspešno podjetje. "Šport je imel pomembno vlogo v mojem odraščanju. Naučil me je discipline in vztrajnosti, ki mi danes izjemno pomagata tudi na podjetniški poti. Tako kot v športu so tudi tu vzponi in padci, zato je ključno, da vztrajaš pri svoji viziji in ne obupaš, ko postane težko," nam je zaupala. Po koncu športne kariere se je znašla na razpotju. Poškodba je pomenila konec profesionalnega badmintona, a hkrati začetek nove poti. "Ko sem se poškodovala, nisem bila v najboljšem mentalnem stanju. Menim, da je tukaj ključno vlogo igral moj značaj, da rada ustvarjam, se učim in pridobivam nove izkušnje. Ko sem ostala brez obojega, sem iskala nekaj, kar bi v tistem trenutku lahko počela, in to sem združila s potrebo, da najdem rešitev za svojo težavo z lasiščem," pravi.

Osebna težava jo je pripeljala do lastne blagovne znamke

Intenzivni treningi in nenehno speti lasje so pustili posledice. Srbečica, prhljaj in izpadanje las so postali vsakdanji izziv. Ko na trgu ni našla rešitve, je začela raziskovati sama. "V tistem obdobju, ko sem še intenzivno trenirala, sem imela precej težav z lasiščem. To me je stalno srbelo, pojavil se je prhljaj, lasje pa so mi izpadali v šopih. Pri iskanju rešitev sem naletela na oljenje lasišča, poskusila tudi sama in ugotovila, da mi resnično pomaga." Tako je nastalo prvo hranilno olje za lasišče, ki danes velja za osrednji izdelek znamke Néa Maliá. Gre za povsem naraven tretma, razvit v sodelovanju s strokovnjaki s področja kozmetike in farmacije. Pot od ideje do izdelka ni bila lahka, a Nike je svojo strast in vztrajnost preusmerila v raziskovanje, testiranje in izboljševanje formule.

"Ko sem pred lansiranjem opravila manjše testiranje na osebah s podobnimi težavami, kot sem jih imela sama, in so mi po testiranju želele odkupiti zalogo, ki sem jo imela, sem vedela, da sem na pravi poti. Dodatno potrditev sem dobila, ko se je prva serija Hranilnega olja za lasišče razprodala v dveh tednih, skupaj s prvimi odzivi zadovoljnih uporabnikov," nam pove z nasmehom. Danes je Néa Maliá sinonim za učinkovito, lokalno in naravno nego lasišča. Izdelki so popolnoma naravni, veganski in dermatološko testirani, brez silikonov, sintetičnih dišav in konzervansov.

Zakaj prav olje?

"Ta izdelek je pomagal meni in prepričana sem bila, da lahko pomaga tudi drugim. S tem namenom sem ga tudi lansirala. Ko si star 19 let, na to še ne gledaš kot na posel, vsaj jaz nisem, ampak kot na projekt, s katerim želiš pomagati ljudem, ki se soočajo s podobnimi težavami, kot si se sam," nam odgovori na zastavljeno vprašanje. Vse se začne z lasiščem: zdravje in lepota las izhajata iz ravnovesja kože glave. Prav zato so olja Néa Maliá zasnovana tako, da negujejo, pomirjajo in spodbujajo obnovo lasišča, kar dolgoročno izboljša kakovost las. Nike je odraščala z zavedanjem pomena narave in lokalne pridelave. Ko je izbirala sestavine, je želela, da ima vsak del izdelka svojo zgodbo. "Že od malega so me učili pomena skrbi za naravo. Ko sem izbirala sestavine za svoj izdelek, ni bilo dvoma, da se bom povezala prav z njimi. V Sloveniji imamo res kakovostne surovine." Zato v njenih izdelkih najdemo rožmarin iz Dragonje, meto iz Prekmurja, vitamin E in druge naravne izvlečke, ki skupaj delujejo sinergično. Njihova moč se odraža v zadovoljstvu uporabnikov: že več kot 3000 ljudi prisega na učinke hranilnega olja za lasišče in brado.

Odzivi uporabnikov in rast blagovne znamke

Izdelek, ki je nastal iz osebne potrebe, je hitro našel mesto v vsakdanjih rutinah mnogih. Ko je blagovna znamka postala del projekta Štartaj Slovenija, je Nike dobila priložnost, da svojo zgodbo in izdelke predstavi širši javnosti. "Vesela sem, da je Spar prepoznal potencial v mojih izdelkih in jih postavil na police, saj lahko tako pomagam še več ljudem," pravi. Začetki niso bili lahki, zato je zelo hvaležna za to, kar je danes. V času, ko oljenje lasišča še ni bilo uveljavljeno, je bilo treba pot uporabnikom šele utreti. "Začela sem praktično iz nič, brez predznanja in začetnega kapitala. Delala sem študentsko delo in ves zaslužek vlagala v razvoj izdelka ter prvo serijo. Nisem bila influencerka ali znan obraz, vendar kljub temu nisem bila popolnoma sama. Ob meni so bili ljudje, ki so mi na različne načine pomagali in verjeli vame, kar mi je ogromno pomenilo." Čeprav ni vse naravno tudi nujno najboljše, kot sama poudarja, verjame v odgovoren pristop h kozmetiki in spoštovanje okolja. In da je ravno to tisto, kar te lahko pripelje daleč.

