Gospodarstvo

Nekdanji šef Volkswagna napoveduje e-traktor, ki bi deloval 24 ur na dan

Berlin, 27. 05. 2026 17.43 pred 45 minutami 1 min branja 7

Avtor:
N.Š.
Traktor

Nekdanji prvi mož avtomobilskega velikana Volkswagen Herbert Diess se po odhodu iz avtomobilske industrije podaja v kmetijsko mehanizacijo. Njegovo novo podjetje namreč razvija električni traktor, ki naj bi na trg prišel prihodnje leto, prve dobave pa načrtujejo leta 2027.

67-letni Diess napoveduje električni traktor srednjega razreda, namenjen tako kmetijstvu kot komunalnim službam. Ključna posebnost naj bi bil sistem izmenljivih baterij, ki bi omogočal skoraj neprekinjeno uporabo stroja oziroma "24-urno delovanje", poroča krone.at.

Traktor naj bi podpiral običajne priključke, kot so kosilnice, snežni plugi in druga kmetijska oprema. Diess ob tem poudarja, da želijo biti že od začetka cenovno konkurenčni dizelskim traktorjem.

Ena glavnih idej projekta je tudi uporaba elektrike, ki jo kmetije proizvedejo same – predvsem s sončnimi elektrarnami. Po njegovih besedah bi lahko kmetje tako za vsakodnevno delo uporabljali lastno energijo namesto goriva.

Podjetje, ki ima sedež v Münchnu, sodeluje z uveljavljenimi proizvajalci kmetijske mehanizacije iz Nemčije, Avstrije in Švice, imen partnerjev pa Diess za zdaj še ni razkril.

Poleg električnih traktorjev načrtujejo tudi razvoj polnilnih postaj, električnih priključkov in dolgoročno celo avtonomnih kmetijskih strojev brez voznika.

Herbert Diess je Volkswagen vodil med letoma 2018 in 2022 in velja za enega ključnih zagovornikov elektrifikacije avtomobilske industrije v Evropi. Po odhodu iz Volkswagna se je vključil v več tehnoloških projektov, med drugim pa vodi tudi manjši hotel in kmetijo v Španiji.

električni traktor diess

Priporoča
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rothschild1
27. 05. 2026 18.32
Ti pacienti so nori. To je bolezensko stanje. Sam sem navdusen nad E avtomobili. Uporabniska izkusnja je fantasticna. Ampak pritiskanje na kmete, naj uporabljajo eTraktor .... to je pa prevec
Bolfenk2
27. 05. 2026 18.19
Vsa nemška avto industrija ni niti do gležnjev kitajskim avtomobilom.
Vera in Bog
27. 05. 2026 18.16
Uničili ste Evropo !
Dr.Rugelj
27. 05. 2026 18.13
Pod polno obremenitvijo pa bo deloval ene 30 minut max !...potem pa 2-3 polnjenje - kot da ima nek velekmet časa neomejeno !
Aijn Prenn
27. 05. 2026 18.19
Zelo verjetno nimajo interesa posegati na trg več 100hp traktorjev ampak bodo razvijali traktorje ki se uporabljajo v sadjarstvu, zelenjadarstvu in podobno. Vprašaj kakšnega zelenjadarja kakšne težave prinašajo novejši "smrdljivčki" tej stroki. DPF se zabije po nekaj dneh, EGR prav tako, ker ti traktorji delujejo cele dneve pri minimalni obremenitvi.
suleol
27. 05. 2026 18.11
bravo
kinimod
27. 05. 2026 18.02
e pamet potrebuje !
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
Propad lepotice, ki jo je uničila ljubezen
7 živil z več beljakovinami kot jajce – presenetilo te bo, katera so najboljša
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Ja, Chef!
