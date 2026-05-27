Nekdanji šef Volkswagna napoveduje e-traktor, ki bi deloval 24 ur na dan

67-letni Diess napoveduje električni traktor srednjega razreda, namenjen tako kmetijstvu kot komunalnim službam. Ključna posebnost naj bi bil sistem izmenljivih baterij, ki bi omogočal skoraj neprekinjeno uporabo stroja oziroma "24-urno delovanje", poroča krone.at.

Traktor naj bi podpiral običajne priključke, kot so kosilnice, snežni plugi in druga kmetijska oprema. Diess ob tem poudarja, da želijo biti že od začetka cenovno konkurenčni dizelskim traktorjem.

Ena glavnih idej projekta je tudi uporaba elektrike, ki jo kmetije proizvedejo same – predvsem s sončnimi elektrarnami. Po njegovih besedah bi lahko kmetje tako za vsakodnevno delo uporabljali lastno energijo namesto goriva.

Podjetje, ki ima sedež v Münchnu, sodeluje z uveljavljenimi proizvajalci kmetijske mehanizacije iz Nemčije, Avstrije in Švice, imen partnerjev pa Diess za zdaj še ni razkril.

Poleg električnih traktorjev načrtujejo tudi razvoj polnilnih postaj, električnih priključkov in dolgoročno celo avtonomnih kmetijskih strojev brez voznika.

Herbert Diess je Volkswagen vodil med letoma 2018 in 2022 in velja za enega ključnih zagovornikov elektrifikacije avtomobilske industrije v Evropi. Po odhodu iz Volkswagna se je vključil v več tehnoloških projektov, med drugim pa vodi tudi manjši hotel in kmetijo v Španiji.